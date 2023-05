Addio serie A: il bomber è stato scelto dal Bayern

Niente da fare per le società italiane: il sogno di acquistare la prossima estate questo fuoriclasse low-cost sembra essere ormai scemato.

La Serie A italiana è un campionato di alto livello, ma nonostante ciò è ben distante dal campionato che dominava negli anni ’90 o anni Duemila. All’epoca infatti tutti i migliori calciatori internazionali sognavano di approdare in Italia per il prestigio del campionato e per la forza e la solidità dei vari club.

Oggi invece la Premier League e la Liga spagnola sembrano anni luce lontane per quanto riguarda investimenti economici, potenza diplomatica e soprattutto per appeal e livello dei campionati. Ecco perché è sempre più difficile pensare che campioni stranieri possano scegliere l’Italia per la loro carriera. In questo senso va letta l’ultima news di calciomercato in arrivo dalla Francia. Un grande talento, con una clausola rescissoria piuttosto bassa rispetto al suo valore, non giocherà in Serie A. Nonostante fosse nel mirino di diverse squadre italiane, pare essere indirizzato verso il Bayern Monaco.

Il talento in questione è il francese Ousmane Dembelé. Attaccante esterno del Barcellona, calciatore dotato di qualità tecniche elevatissime e di velocità di passo sopra la media. L’unico problema è la fragilità muscolare, tanto che il classe ’97 ha saltato ben 17 gare del Barça in stagione per una lesione alla coscia.

Tuchel punta tutto su Dembelé: vicino il sì al Bayern Monaco

Dembelé ha un contratto fino al giugno 2024 con i catalani, ma anche una clausola rescissoria da 50 milioni di euro che potrebbe permettergli di lasciare la Spagna senza troppi problemi. un rinnovo arrivato solo negli ultimi mesi. Una situazione che i club di Serie A monitorano da tempo, ma il rischio è di restare col cerino in mano. Infatti secondo Footmercato.net, Dembelé è sempre più vicino al Bayern Monaco. Merito del tecnico Thomas Tuchel, che sta spingendo per avere il francese alla sua corte nella prossima stagione. L’allenatore tedesco e l’esterno francese hanno già lavorato assieme al Borussia Dortmund nella stagione 2016-2017.

Questo inserimento sembra bruciare totalmente le speranze di Inter, Milan ed altre società italiane attratte dall’idea di ingaggiare Dembelé per ‘soli’ 50 milioni. Il Bayern in estate intende rivoluzionare la propria rosa, visto il flop in Champions League della stagione in corso, e potrebbe incominciare proprio dall’ingaggio del 25enne dal Barcellona. Un talento assoluto, ma come detto frenato dagli infortuni muscolari. Dembelé in questa stagione con il Barcellona era partito forte, con 5 reti e 5 assist vincenti nelle prime quindici giornate di campionato, giocando poi da titolare anche il Mondiale 2022 con la sua Francia. Poi l’ennesimo stop ed il rientro a fine aprile. Ma probabilmente saranno gli ultimi vagiti della sua esperienza blaugrana.