Juve, è finita: risoluzione del contratto

La Juventus ha ormai preso la sua decisione scegliendo la risoluzione del contatto: doccia fredda per il calciatore.

La Juventus è riuscita a ottenere un successo importantissimo al Gewiss Stadium di Bergamo domando un Atalanta che non perdeva in campionato dallo scorso 7 aprile. Ora la Vecchia Signora ha superato in classifica la Lazio ed è sempre più vicina ad approdare in Champions League.

Certo, il futuro della società bianconera sarà decisa anche dai tribunali con la famosa sentenza sulle plusvalenze (ed altri processi) che potrebbe “rovinare” il percorso fatto da Massimiliano Allegri. Al momento dunque la formazione bianconera si gode il secondo posto alle spalle del Napoli, poi quando la giustizia farà le sue scelte la società prenderà le sue decisioni.

Nel frattempo i legali della società bianconera stanno lavorando anche su altri tavoli, tra i quali spicca quello relativo al contratto dell’olandese Mohamed Ihattaren, ormai finito ai margini del progetto bianconero.

Juventus-Ihattaren: rescissione contrattuale in arrivo

Parlare di Mohamed Amine Ihattaren è sempre molto complicato perché il calcio è l’ultimo dei problemi del 21enne olandese. Fin da inizio carriera il regista veniva considerato come un grande talento tanto che un certo Mino Raiola fece carte false per convincere la Juventus a puntare su di lui. Il calciatore di Utrecht ha però sempre deluso le aspettative. Ora la società potrebbe prendere una decisione importante sul suo futuro.

Tralasciando gli ottimi due anni a Eindhoven (dal 2019 al 2021), Ilhattaren ha fatto fatica ad integrarsi nel calcio italiano. Sia nella Juventus che alla Sampdoria il giocatore ha riscontrato problemi. Un talento di rilievo, ma anche un carattere abbastanza difficile. Ad esempio, nel corso della sua esperienza alla Samp, il calciatore più volte ha avuto discussioni con l’allora tecnico D’Aversa. Una situazione abbastanza difficile da gestire per il club bianconero.

Nemmeno con la maglia dell’Ajax il classe 2002 ha trovato un luogo adatto per crescere in maniera serena, lontano dai problemi extra campo. Al di fuori del rettangolo verde ha vissuto momenti complicati, culminati con l’arresto per gravi minacce ai danni di una persona. Ihattaren è stato arrestato nei pressi di casa sua e ha vissuto qualche settimana in carcere abbandonando totalmente la classica routine del calciatore. L’Ajax ha deciso di rispedirlo in Italia lo scorso gennaio, al termine del prestito, e la Juventus si è trovata tra le mani questa “patata bollente” molto difficile da gestire.

Malgrado il supporto della società nei confronti del ventunenne (supporto psicologico e tecnico, preparatori atletici sempre disponibili ad aiutarlo a ritrovare la condizione etc), la Juventus nelle scorse ore – come riporta il quotidiano olandese Algemeen Dagbla – ha preso la sua decisione definitiva: rescissione del contratto in scadenza nel 2025.