Scatto vintage e scollatura spaziale: Sabrina Salerno toglie il respiro

Sabrina Salerno torna indietro nel tempo, uno scatto dal passato che però ci conferma tutto il suo fascino come al solito

Chi ha vissuto i ruggenti anni Ottanta probabilmente si ricorda benissimo di come era Sabrina Salerno all’epoca. Giovanissima, si affacciava al mondo della musica e dello spettacolo mettendo in evidenza una verve e un fascino sensuale e verace a cui era difficile rimanere indifferenti.

E’ bello scoprire che tutto questo, in realtà, non è affatto cambiato, anzi. La cantante e showgirl, che a marzo ha compiuto 55 anni, non ha mai smesso di essere nella mente e nel cuore dei fan e soprattutto ancora oggi non passa inosservata per la sua aura seducente.

Sabrina Salerno, magia senza tempo: eleganza e sensualità in un trionfo costante

Il tempo sembra essersi fermato per Sabrina e ce lo dimostra costantemente. Dagli scatti sui social in cui è sempre in perfetta forma, e sempre esageratamente provocante, fino alle immagini dei suoi concerti in giro per l’Europa che in queste settimane sono un vero e proprio tuffo nel passato.

Il mega tour in Francia, con diverse date iniziate già in inverno, e che dovrà ancora concludersi in questa primavera, con qualche apparizione anche in Svizzera e in Spagna, ha lasciato il segno e si è rivelato un successone di pubblico. Sold out a ripetizione per la fantastica Sabrina, che sul palco mantiene sempre la stessa energia. E sta facendo il carico di emozioni e di positività per arrivare a una estate in cui sarà senza dubbio protagonista sul web, come già avviene da anni.

Sabrina Salerno apre il cassetto dei ricordi: allora come oggi, esplosiva e incontenibile, il web impazzisce

Il suo profilo Instagram, lo sappiamo bene, è sempre preso d’assalto dagli ammiratori di ogni fascia d’età. Oltre un milione e 300 mila followers per lei, che continua a difendersi alla grande. E che ci regala un altro viaggio nel tempo, a modo suo.

Lo scatto pubblicato sul suo profilo risale a diversi anni fa, ma una Sabrina molto più giovane, con rossetto rosso fuoco, non una abitudine come spiega lei stessa (“penso di averlo messo tre volte in tutta la mia vita”) e scollatura vertiginosa continua ad accendere la passione e la fantasia del web. Acclamazione totale con like e commenti che non si contengono, la visione apre il cassetto dei ricordi non solo di Sabrina ma anche degli ammiratori che hanno qualche annetto ormai alle spalle.