Dia colpo Champions: lo prende una big italiana

Il bomber senegalese della Salernitana fa gola alle prime della classe: un club potrebbe bruciare tutti sul tempo

Sarebbe riduttivo ricordarlo solo come l’uomo che ha gelato il ‘Maradona’ il 30 aprile, nel match tra il Napoli e la Salernitana, rimandando così la festa Scudetto dei partenopei. Festa che poi sarebbe comunque esplosa qualche giorno dopo, alla Dacia Arena di Udine. Perchè Boulaye Dia è molto più del pur fantastico gol realizzato contro i futuri Campioni d’Italia. Il bomber senegalese, che ha anche messo il suo timbro ai Mondiali in Qatar, viaggia alla media di una rete ogni due partite al suo primo anno in Serie A. Niente male come stagione d’esordio.

L’attaccante classe ’96 ha ovviamente attirato le attenzioni di società con un lignaggio ben superiore alla pur rispettabilissima compagine campana. L’africano, il cui valore di mercato ha raggiunto e superato ormai i 15 milioni di euro, è visto come ideale bomber di scorta dalle big. Una di queste, in particolare, starebbe cercando da tempo un attaccante di riserva che possa far le veci del suo bomber principe quando questo dovesse essere assente per infortunio. La trattativa non è di quelle impossibili.

Sarri e il vice Immobile: si pesca a casa della Salernitana

La società che maggiormente si sta muovendo col presidente dei granata Danilo Iervolino è, ironia della sorte, la Lazio di quel Claudio Lotito che fino a luglio del 2021 deteneva il pacchetto di maggioranza del club campano. La necessità, più volte espressa da Sarri, di avere un vice Immobile che sappia non far rimpiangere il bomber di Torre Annunziata è ormai diventata impellente. Soprattutto in questa fattispecie storica, col club biancoceleste che, al di là della sconfitta di San Siro contro il Milan, sembra davvero ben avviato verso la conquista di un posto in Champions League.

I cospicui introiti garantiti dalla partecipazione alla più prestigiosa delle competizioni per club del Vecchio Continente potrebbero già da soli sbloccare quel ‘maledetto’ indice di liquidità. Lo stesso che in tante occasioni, negli ultimi due anni, ha un po’ bloccato il mercato dei capitolini. La società ha bisogno di rinforzi, soprattutto nel reparto offensivo.

Non che Lotito sia esattamente propenso a sborsare sull’unghia 15 milioni al suo omologo alla Salernitana. Ma certamente la Lazio si presenterebbe al tavolo delle trattative con rinnovate credenziali. Oltretutto, beninteso, non sarebbe da escludere a priori l’inserimento di qualche contropartita tecnica gradita a Paulo Sousa, il tecnico dei granata. Se però la Lazio vuole bruciare sul tempo la concorrenza, dovrebbe lusingare i campani con una proposta in grado davvero di far vacillare Iervolino. Anche perchè, oltre i biancocelesti, altre big di Serie A hanno messo gli occhi sul calciatore.