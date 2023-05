Milinkovic-Savic a Milano: colpaccio Champions, i dettagli

Sergej Milinkovic-Savic è pronto a lasciare la Lazio e a trasferirsi a Milano: le cifre del super affare per l’estate

È stata una stagione decisamente sopra le righe quelle che la Lazio, guidata da Maurizio Sarri, ha portato avanti in Serie A. Al netto del 2-0 subito a San Siro per mano del Milan, la classifica parla chiarissimo. I biancocelesti sono lì a giocarsi un posto per la qualificazione in Champions che – salvo disastri – dovrebbe arrivare.

Tra gli artefici, oltre all’ex allenatore del Napoli, vi è certamente uno dei centrocampisti più completi e forti d’Europa: Sergej Milinkovic-Savic. L’ex Genk, a 28 anni ha raggiunto la piena maturità, riuscendo ad inanellare prestazioni di una qualità ben superiore alla media. Dei 52 gol biancocelesti, 8 sono stati messi a segno dal centrocampista che ha contribuito con altrettanti assist, nelle 43 presenze accumulate tra campionato, Europa League, Conference League e Coppa Italia. E che Milinkovic-Savic era e resti tra i nomi più ambiti in sede di calciomercato non è affatto una novità.

Accostato alle società più importanti d’Europa, è sempre stato frenato dall’alta valutazione di almeno 70 milioni di euro richiesta dal patron Claudio Lotito. La situazione, in vista dell’estate, sembrerebbe però destinata a cambiare. Perchè il contratto che lega il giocatore alla società capitolina scadrà tra 13 mesi e di rinnovo, al momento, proprio non se ne parla. Un club su tutti in Italia sembrerebbe destinato a farsi avanti con forza per lui e non è la Juventus: un destino milanese può attendere il ‘Sergente’.

Milinkovic-Savic, sogno Milan: così Maldini può prenderlo

Come scrivevamo poc’anzi, il Milan ha recentemente battuto la Lazio conquistando tre punti pesantissimi nella corsa ad un posto Champions. Nonostante ciò, Milinkovic-Savic ha impressionato e potrebbe rappresentare il grande sogno estivo per il club di via Aldo Rossi.

Una doppia condizione da rispettare, però, sarà necessaria affinchè la dirigenza meneghina possa tentare di affondare il colpo per il laziale. La prima è superare l’Inter e approdare nell’attuale finale di Champions League, contro una tra Manchester City e Real Madrid. L’altra, in campionato, quella di centrare l’ingresso alla prossima fase a gironi della Champions. Se ciò si concretizzasse, approfittando anche della lontananza della Juventus che per anni ha provato a portarlo a Torino, il Milan avrebbe già chiaro il piano per convincere Lotito. Partiamo dalla volontà del giocatore.

Milinkovic-Savic preferirebbe restare in Serie A piuttosto che approdare in Premier League dove ha diversi estimatori, Manchester United su tutti. Il ‘Diavolo’ metterebbe sul piatto un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione in Champions nel 2024. Una proposta che non farebbe fare, però, i salti di gioia a Lotito. La richiesta sarebbe di 40 milioni, tutti cash, nei prossimi mesi. Situazione da tenere sott’occhio anche se – da certe condizioni – pare comunque molto difficile che il Milan possa avere la meglio.