Ultim’ora, colpissimo Napoli: c’è la firma di un big della Nazionale

Dopo la conquista dello scudetto il Napoli inizia a programmare il futuro. Il presidente De Laurentiis non si accontenta e pensa a rinforzare la squadra

Le celebrazioni per la conquista del terzo scudetto della storia del Napoli sono appena cominciate ma dietro le quinte il club neo campione d’Italia ha già iniziato a lavorare in vista della prossima stagione. Nelle intenzioni del presidente De Laurentiis, il 2023-2024 dovrà essere l’anno della conferma in ambito nazionale e di un’ulteriore crescita in campo internazionale. E per riuscire a centrare obiettivi ancora più prestigiosi è necessario in primis consolidare l’attuale patrimonio tecnico, almeno relativamente ai migliori elementi della squadra che ha stravinto il campionato.

Per questo motivo già si vocifera di imminenti e decisivi incontri con agenti e procuratori per gettare le basi di eventuali rinnovi di contratto. Uno dei papabili in ottica prolungamento è senza dubbio l’attuale capitano del Napoli campione d’Italia, quel Giovanni Di Lorenzo a cui Luciano Spalletti ha consegnato la fascia dopo l’addio a parametro zero di Lorenzo Insigne.

Arrivato in azzurro in punta di piedi nell’estate del 2019, Di Lorenzo ha scalato tutte le classifiche di rendimento fino a diventare un pilastro e punto di riferimento all’interno dello spogliatoio. E non solo nel Napoli, visto che nell’estate del 2021 ha offerto un contributo decisivo alla conquista del titolo di campione d’Europa della Nazionale di Roberto Mancini. L’ex terzino dell’Empoli ha un contratto con il Napoli per le prossime tre stagioni, ma l’idea del club campione d’Italia è di prolungarlo ulteriormente.

Sul tavolo ci sarebbe la proposta di De Laurentiis di blindare Di Lorenzo fino al 2028, quando avrà compiuto 35 anni. Un’idea che ha trovato l’entusiastica adesione del procuratore del terzino originario della Garfagnana. Mario Giuffredi, che tra i giocatori azzurri possiede anche la procura di Mario Rui, si dice pronto a firmare il nuovo contratto.

“Giovanni potrebbe rimanere al Napoli a vita, siamo pronti a sposare per sempre il progetto del presidente De Laurentiis“. Un’autentica dichiarazione d’amore da parte dell’agente del capitano azzurro, il quale alle pendici del Vesuvio ha trovato la sua dimensione e il suo ambiente ideali. E a conferma di un’evidente reciprocità d’intenti, non è da escludere che già nelle prossime settimane si arrivi alla definizione del nuovo contratto. Il Napoli vuole ripartire dal suo capitano e Di Lorenzo intende continuare a vincere con addosso la maglia azzurra.