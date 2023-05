Ultim’ora Milan, avventura finita: deciso l’addio

Il Milan di Stefano Pioli sta mostrando due versioni di sé stesso. In campionato sembra essere entrato in un tunnel di negatività, mentre in Europa continua a togliersi grandi soddisfazioni.

La stagione altalenante dei campioni uscenti costringe la dirigenza a ragionare sul futuro dei propri calciatori. Secondo le ultime indiscrezioni Maldini e Massara sarebbero pronti a tagliare un’intera colonia.

Il deludente percorso in Serie A lascia ancora dubbi sul raggiungimento della qualificazione alla prossima Champions League. Confermare la propria presenza in Champions per i rossoneri è diventato un fattore di grande rilevanza, sia per gli introiti di diritti tv e botteghino, sia per la gloriosa storia del Diavolo, abituato a considerare la Champions come casa propria.

La semifinale di Champions League contro l’Inter è, al momento, l’appuntamento che dirigenti e tifosi del Milan aspettano con più ansia. La stracittadina europea potrebbe dare risposte molto importanti anche per il futuro prossimo dei due club. Nello specifico, il Milan al termine della stagione farà le sue valutazioni anche in base ai risultati raggiunti dalla squadra. Nonostante sia tutto ancora in bilico, però, c’è anche chi sembra destinato a lasciare San Siro, a prescindere dai risultati della squadra. Uno di questi potrebbe essere Divock Origi.

Focus sul finale di stagione: poi sarà rivoluzione

L’attaccante belga è arrivato in estate dopo essersi liberato a parametro zero dal Liverpool. L’impatto di Origi con la realtà rossonera, però, è stato tutt’altro che positivo. L’ex Liverpool, infatti, ha messo a referto 2 gol e 1 assist nei 32 gettoni con il Milan. Un altro calciatore a rischio cessione è Charles De Ketelaere.

Il fantasista è costato al Milan oltre 30 milioni ed è stato il colpo più dispendioso del mercato estivo. Il suo impatto con il nuovo campionato è stato addirittura peggiore di quello di Origi, risultando spesso spaesato, come un corpo estraneo alla squadra di Pioli. L’ingente investimento potrebbe spingere i rossoneri a cederlo in prestito per fargli riacquisire sicurezza nei propri mezzi, ma se dovesse arrivare una buona offerta il Milan potrebbe separarsene anche a titolo definitivo. Nella lista dei calciatori che potrebbero presto lasciare il Milan c’è spazio anche per Aster Vranckx. Nonostante il pochissimo spazio trovato nel corso di questa stagione, come riporta La Gazzetta dello Sport, il Diavolo potrebbe decidere comunque di riscattarlo dal Wolfsburg e girarlo nuovamente in prestito per fargli acquisire dimestichezza con la Serie A. Le indiscrezioni, dunque, lasciano presagire allo scioglimento della piccola colonia belga creatasi in rossonero, con il solo Saelemaekers in odore di conferma.