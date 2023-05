Accordo raggiunto: c’è il primo colpo della Juve 2023/24

La Juventus di Allegri è già attiva sul mercato e pare abbia quasi raggiunto un accordo per l’acquisto di un calciatore atteso molto tempo

In casa Juventus si comincia già a pensare al futuro, sebbene ad oggi sia avvolto nel mistero. C’è tanta incertezza, infatti, a causa delle inchieste sportive, che riguardano il doppio filone relativo al caso plusvalenze e a stipendi/partnership. La penalizzazione di quindici punti è stata momentaneamente sospesa, in attesa del verdetto definitivo da parte della Corte d’Appello Federale.

Probabilmente ci sarà una rimodulazione della pena in questione. Non è detto però che la ‘Vecchia Signora’ riesca a prendere parte alla prossima edizione della Champions League, a prescindere dal fatto che la conquisti o meno sul campo. Anche perché pure l’Uefa potrebbe arrivare a sanzionare pesantemente il club di Exor, escludendo i bianconeri (forse anche per più di una stagione) da ogni competizione europea. Insomma, per la Juve è davvero un periodo delicatissimo, che inevitabilmente condizionerà i movimenti in ottica calciomercato sul fronte entrate. È chiaro come la rosa bianconera vada necessariamente potenziata in vista della prossima annata sportiva. A maggior ragione senza Champions, tra l’altro, alcune pedine potrebbe dire addio in estate. Su tutte Dusan Vlahovic, tornato al gol nel match contro il Lecce all’Allianz Stadium.

Il bomber serbo non si è mai integrato veramente dal suo approdo in quel di Torino, complice la pubalgia che lo ha costretto a stare lontano dai campi per diversi mesi. Dusan è un calciatore di grande valore, ma il feeling con Allegri non è mai sbocciata. La visione calcistica del tecnico livornese, che sembra destinato a restare sulla panchina bianconera almeno per un altro anno, non si sposa alla perfezione con le caratteristiche del numero 9 ex Fiorentina. Di conseguenza, l’ipotesi inerente ad una separazione è da tenere in considerazione da qui alle settimane a venire. In più, la nuova dirigenza torinese riflette sul reparto difensivo, che lascia un po’ a desiderare.

Calciomercato Juventus, accordo vicino con Pau Torres

I bianconeri non sono riusciti finora ad assicurarsi le prestazioni di un valido erede di Giorgio Chiellini. È probabile, in tal senso, che la società metterà in atto un acquisto di spessore e pare si sia già attivata sul fronte Pau Torres.

Stando a quanto riferisce ‘Diario Sport’, sarebbero avvenuti due incontri positivi tra le parti in causa nei giorni scorsi. Il centrale 26enne, di proprietà del Villarreal, presenta un contratto in scadenza il 30 giugno 2024, motivo per cui sembra essere destinato a cambiare aria in estate. Sempre secondo la fonte citata, la Juventus sarebbe vicina a trovare un accordo con l’entourage del calciatore. Nell’accordo scritto è stata inserita una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, ma inevitabilmente il ‘Sottomarino Giallo’ cederebbe Pau Torres a molto meno, in modo da evitare il rischio di perderlo a parametro zero. La Juventus, però, deve fare i conti con alcuni club della Premier League, anch’essi interessati allo spagnolo. Staremo a vedere.