Milan: Pioli rischia l’esonero, contatti con il sostituto – TS

Il Milan non può fallire i prossimi appuntamenti: in caso contrario, Stefano Pioli rischia l’esonero. Cosa succede in casa rossonera?

Una stagione vissuta tra alti e bassi con Stefano Pioli che ha rischiato l’esonero nei mesi scorsi. L’allenatore del Milan è riuscito a superare alla grande i momenti di difficoltà puntando sempre sul 4-2-3-1, che gli ha dato grosse soddisfazioni in questi anni.

Il suo futuro resta in bilico con un possibile colpo di scena nelle prossime settimane. Dopo lo Scudetto conquistato nella passata stagione, il Milan non è riuscito a stare al passo con il Napoli che ha dominato in lungo e in largo il campionato. Ora Stefano Pioli vorrebbe superare l’ostacolo Inter nella semifinale di Champions League regalando una finale da urlo. Inoltre, gli scontri diretti in Serie A saranno decisivi per i rossoneri con l’obiettivo di rientrare tra le prime quattro della classe. In caso contrario, l’allenatore emiliano rischierebbe anche l’esonero. Maldini e Massara avrebbero già avuto contatti con eventuali sostituti.

Milan, Pioli può fare le valigie: la situazione in casa rossonera

La qualificazione alla prossima Champions League risulterà decisiva per programmare la prossima stagione delle big d’Italia. Così anche il Milan non potrà più fallire gli scontri diretti da urlo: Pioli sfiderà la Lazio. I rossoneri dovranno portare a casa soltanto i tre punti: in caso contrario, la qualificazione si farà sempre più complicata con i piani rossoneri che cambieranno improvvisamente.

Il contratto di Stefano Pioli è in scadenza nel 2025, ma tutto può cambiare improvvisamente. Il piazzamento che riuscirà a centrare sarà decisivo anche in ottica futura, come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport. Un motivo in più per dare il massimo nel mese di maggio con sfide a ripetizione: l’obiettivo principale è quello di non fallire in Serie A, mentre la finale di Champions League resta un sogno da vivere fino in fondo. Stefano Pioli dovrà così ricaricare la squadra con partite ravvicinate: i rossoneri cercheranno così di dare filo da torcere per non fallire gli obiettivi

Gli allenatori dei top club italiani rischiano davvero tanto: l’allenatore rossonero potrebbe subito fare le valigie dopo aver riportato in alto il Milan. Lo Scudetto resterà nel curoe dei tifosi, ma c’è ancora tanto su cui dover lavorare per avere una continuità totale tra campionato e Champions. I primi nomi per il sostituto già stanno circolando nelle ultime settimane: Maldini non vuole farsi trovare impreparato.

Inzaghi e Mourinho potrebbero essere così rappresentare alternative importanti per il Milan. I due allenatori sono, a loro volta, a rischio con la situazione da monitorare attentamente. L’unico che sembra essere più tranquillo per il suo futuro è l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri.