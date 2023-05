Pagano la clausola di Kim: ciao Napoli

È già scritto l’addio di Kim in estate, con un top club pronto a pagare la clausola rescissoria: tifosi partenopeo gelati.

È finalmente giunta l’ora della gloria per il Napoli, ora a tutti gli effetti vincitore della Serie A 2022/23. Un trionfo pervenuto grazie ad un vero e proprio dominio posto sul massimo campionato italiano, e ufficializzato con il pareggio per 1-1 pervenuto alla Dacia Arena di Udine. Protagonista assoluto del match è stato ancora una volta Victor Osimhen, autore del gol del definitivo pareggio che ha regalato la gioia più grande ad un’intera tifoseria. Il merito di questo scudetto è però invece di tutta la squadra di Luciano Spalletti, che è riuscito a tirare fuori il meglio da ognuno dei suoi giocatori.

Nonostante ciò, quando si pensa a questo successo è inevitabile non associarlo a diversi elementi della rosa partenopea. Tra questi, oltre al sopraccitato Osimhen e a Kvaratskhelia, spunta per forza di cose anche il nome di Kim Min-Jae, vero e proprio leader e punto di riferimento della retroguardia azzurra. È di fatto quasi imprescindibile l’apporto nello scacchiere di Spalletti del sudcoreano, ma nelle ultime ore una notizia ha gelato i tifosi.

Kim è approdato la scorsa estate come un vero e proprio oggetto misterioso, e con l’arduo compito di sostituire il partente Kalidou Koulibaly. Oggi Kim è di fatto uno degli elementi chiave della vittoria dello scudetto da parte del Napoli. Ne sono la prova le 42 presenze totali, condite anche da 2 gol e 2 assist, collezionate dal classe ’96, che è riuscito appieno a non far rimpiangere l’assenza del senegalese, conferendo anzi al Napoli un netto valore aggiunto.

Calciomercato Napoli, 50 milioni e addio Kim: il Manchester United prepara l’assalto che gela i tifosi

Quello messo a segno di Giuntoli si è dunque rivelato un azzeccatissimo colpo di mercato, sul quale però pende ancora una pericolosa clausola rescissoria di 50 milioni di euro valida per l’estero. È proprio su questo fattore che hanno intenzione di far forza i top club già pronti ad avventarsi sul suo cartellino in estate. A tal proposito, spunta in pole position il Manchester United. I Red Devils sono pronti a rifondare la difesa in estate e Kim prenderebbe il posto in rosa del partente Maguire.

Erik ten hag, lo United pronto al pagamento della clausola per Kim (LaPresse – Calciomercatoweb)Tra i profili in cima alla lista dei red devils vi è proprio quello di Kim, che ad oggi è senza ombra di dubbio il miglior investimento in relazione al rapporto qualità/prezzo, visti gli “appena” 50 milioni necessari al colpo. Da diverso tempo il Napoli è al lavoro per eliminare questa clausola sul contratto del classe ’96 attraverso un rinnovo, che però sembra non intenzionato a decollare. Il tempo stringe, con lo United che nel mentre prepara il clamoroso assalto all’ex Fenerbahce.