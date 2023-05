Buccino bollente: spunta un dettaglio che lascia tutti senza fiato

Cristina Buccino sempre più sensuale sul suo profilo Instagram. La nota modella e showgirl continua a lasciare tutti senza fiato.

Da anni è simbolo di sensualità e bellezza mediterranea, visto che con il suo fisico ed i suoi tratti somatici incarna la classica ragazza del sud Italia, baciata dal sole e dalla pelle ambrata.

Stiamo parlando di Cristina Buccino, una delle modelle, showgirl ed influencer italiane più seguite ed apprezzate. Moltissimi maschietti sono veri e propri fan della Buccino, che si è fatta conoscere con diverse apparizioni televisive prima di prendere la strada dei social e della moda. Campagne pubblicitarie, ingaggi da valletta e persino reality show televisivi. Cristina Buccino pur essendo ancora molto giovane ha già alle spalle una carriera fitta di impegni e di attività. Ma ciò che salta all’occhio e che fa felice tutti i suoi follower sono le foto che la ragazza calabrese pubblica quotidianamente sul suo account di Instagram.

Ben 3 milioni sono i follower che Cristina Buccino vanta sul suo Instagram. Numeri che la rendono, come già detto, una delle influencer e modelle italiane di maggior successo, anche perché incarna la classica bellezza mediterranea.

Cristina Buccino super sexy: fisico scultoreo e decolleté il bella mostra

La donna, classe 1985 nativa di Castrovillari è molto attiva sui social. Pubblica infatti con costanza immagini dei suoi outfit e delle sponsorizzazioni a cui si presta, non mancando qualche foto del suo fisico scultoreo e decisamente sensuale, qualità che non sono mai passate inosservate anche durante la carriera in TV.

La Buccino in uno degli ultimi post su Instagram si è quasi messa a nudo. Compare in una foto glamour, con tanto di borsetta viola marchio Valentino. Ma ciò che colpisce è il suo fisico, snello ma in piena forma, dove esalta il decolté generoso retto a malapena da un reggiseno sportivo nero ed attillato. Immagine mozzafiato per tutti i fan della bella Cristina.

I più attenti sapranno che Cristina Buccino ha anche due sorelle bellissime, molto somiglianti a lei. Ovvero Maria Teresa e Donatella, anche loro molto attive sui social e che fecero parlare di sé tutte assieme come trio di grande sensualità e bellezza estetica.

Molto intrigante anche la vita sentimentale della Buccino. In passato la ragazza calabrese ha avuto relazioni o flirt con personaggi del mondo dello spettacolo come Alex Belli, Cristiano Ronaldo e Claudio d’Alessio, figlio del noto cantante napoletano Gigi. Di recente è stata vista assieme a Daniele Scardina, il noto pugile che ha subito qualche settimana fa un brutto incidente sul ring. Nelle ultime settimane è stata coinvolta in una liason con il calciatore del Bayern Monaco Lucas Hernandez.