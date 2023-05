Ines Trocchia resta in intimo: da guardare con cautela

Proprio pochi, i veli sotto cui si copre la stupenda modella italiana, Ines Trocchia: che fisico pazzesco e che curve.

Con quelle curve è impossibile stare tranquilli e pensare di perdersi le sue foto, Ines Trocchia, nata in provincia di Napoli, è oggi una star internazionale per quanto riguarda il web. Bellissima, ma anche tanto sensuale. Quando Ines posta sui social in tanti si affrettano ad apprezzare con commenti o like.

Bellissima, Ines sa anche provocare e far ammattire con un semplice sguardo i suoi fan. Non è certo un caso se la meravigliosa influencer e modella italiana ha ben 1,6 milioni di follower ed ha un seguito molto importante anche nei paesi esteri. Infatti, tra le varie copertine di rotocalchi sparsi per il mondo, la stupenda castana è ormai conosciuta in tutto il mondo e nessuno riesce a dimenticarla.

Non è facile immaginarlo, Ines, pur essendo molto sexy oltre che davvero pazzesca, è anche molto riservata. Sì, ormai fa questo lavoro da anni e davanti all’obiettivo si trova a suo agio, ma non parla così spesso della sua vita privata. Pochi mesi fa però, postò alcune foto con un ragazzo e così, finalmente i suoi seguaci hanno immaginato che la bella Ines abbia trovato l’uomo giusto. Lei però, nelle interviste, parla ancora oggi ben poco delle sue cose personali.

Ines Trocchia sexy: solo in reggiseno

Fan felici anche perché c’è un pericolo che sicuramente non corrono, ovvero quello di perdersi la meraviglia di quel fisico clamoroso. La splendida ventottenne, continua a condividere su Instagram, tanti post da capogiro per loro. I suoi seguaci restano la sua primissima preoccupazione. Ed il pubblico la ama, non solo per quelle curve che davvero ogni volta lasciano a bocca aperta chiunque.

Ma cosa ci ha fatto vedere oggi, la meravigliosa nativa di Nola? Si direbbe che abbia coperto davvero poco, come spesso fa sui suoi social. La stupenda modella dai capelli lunghi, resta letteralmente in intimo, rischiando di far star male qualcuno. Ci si mette anche il caldo ed allora, scoprite la foto con cautela. Ines intanto, con il reggiseno strettissimo, mette in mostra il suo lato A da urlo. Ma anche i pantaloncini sono molto corti e così chi vuole abbondare, può dare anche uno sguardo alle splendide gambe della modella.

Facile indovinare quanti like siano arrivati ancora una volta, ormai è una situazione che si verifica ogni volta. Sono migliaia come sempre. D’altra parte con quelle curve pazzesche, come potremmo immaginare altri risultati? Brava Ines.