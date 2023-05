Ronaldo e Neymar in bianconero: annuncio da brividi

Incredibile annuncio da parte dell’allenatore: Cristiano Ronaldo e Neymar potrebbero giocare insieme in bianconero nella prossima stagione.

La qualificazione in Champions League si avvicina e i bianconeri iniziano a pianificare il mercato. In caso di accesso alla massima competizione, serviranno grandi colpi per poter essere competitivi, e i nomi che sono stati accostati nelle ultime ore al noto club sono davvero da brividi. Secondo alcune indiscrezioni, i bianconeri starebbero infatti lavorando in gran segreto per portare a casa un doppio colpo spaventoso per tutte le rivali: Neymar e Cristiano Ronaldo.

Dopo una stagione del genere, per scatenare l’entusiasmo dei tifosi servirebbero nomi importanti. E quelli accostati in queste ore al Newcastle sono davvero da brividi. La squadra rivelazione della Premier League, a un passo dalla storica qualificazione in Champions, starebbe pensando di formare una coppia degna della vittoria del trofeo più prestigioso d’Europa.

Il progetto finanziato dagli arabi sta dando i propri frutti e in questa stagione i Magpies di Eddie Howe hanno mostrato non solo un calcio spettacolare, ma anche una capacità incredibile di valorizzare le proprie risorse. Ma adesso è arrivato il momento di alzare l’asticella, e per farlo il club starebbe pianificando colpi molto importanti, come annunciato in conferenza stampa dallo stesso allenatore inglese.

Doppio colpo per il Newcastle: l’annuncio

Al momento si tratta, ovviamente, di voci, sussurri e indiscrezioni. La situazione di Cristiano Ronaldo è chiara da diversi mesi. Il fuoriclasse portoghese è andato a giocare in Arabia, all’Al Nassr, in maniera “momentanea”. Nel suo contratto ci sarebbe infatti una clausola che potrebbe permettergli di vestire la maglia del Newcastle dalla prossima stagione in caso di qualificazione Champions. Un piano ideato dalla proprietà araba e che si starebbe incredibilmente realizzando al primo colpo.

Diversa la situazione di Neymar che, dopo tanti anni a Parigi, potrebbe essere tentato da un’ultima avventura in un club ricco e ambizioso, magari per provare l’ebrezza di giocare anche in Premier. Per strapparlo al PSG servirà comunque un’offerta importante.

Insomma, due situazioni differenti su cui la società starebbe lavorando. Che si concretizzino entrambe, una sola o nessuna, resta tutto da vedere, ma intanto Howe ha tenuto in conferenza stampa a sottolineare che non va indietro a queste “speculazioni“. A suo parere, certi acquisti non rientrano nei piani nel club: “Il nostro obiettivo è scoprire giocatori che possano esplodere a livello mondiale“. Niente nomi illustri, solo promesse, secondo il tecnico inglese. Sarà un tentativo di depistaggio o la cruda verità? Probabilmente entrambe le cose. La sensazione, infatti, è che uno dei due calciatori in questione vestirà davvero il bianconero. E in tal senso il portoghese è largamente favorito.