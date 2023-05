In costume la Gregoraci è incontenibile: spettacolo rovente

Elisabetta Gregoraci si lancia già verso l’estate e mostra a tutti i risultati della sua prova costume: superata a pieni voti, naturalmente

Una delle modelle italiane più famose e seducenti, ma anche molto altro, essendo diventata un personaggio del mondo dello spettacolo a 360 gradi. Tutto questo è la splendida Elisabetta Gregoraci, che si conferma una delle icone dei giorni nostri quando si parla di fascino femminile.

La showgirl calabrese, in tv e sui social, non passa mai inosservata. E giorno dopo giorno, continua a regalare agli ammiratori momenti unici. La discussa ex compagna di Flavio Briatore, a 43 anni, sembra più in forma che mai, come dimostrano i suoi continui scatti sul web. Capolavori in serie che non possono lasciare indifferenti.

Elisabetta Gregoraci, intramontabile e sempre in grandissima forma: una visione che non smette mai di stupire

Non è un caso che Elisabetta sia in assoluto tra le celebrità italiane al femminile più seguite, con quasi due milioni di followers su Instagram. Non c’è soltanto una bellezza da copertina ad esaltarla, ma in questi anni la Gregoraci ha saputo farsi apprezzare anche come conduttrice televisiva di successo, mettendo in mostra carisma e presenza scenica notevoli, e per il suo carattere armonioso che altrettanto le garantisce molti sostenitori.

C’è curiosità adesso per scoprire che tipo di avventure televisive la attenderanno nei prossimi mesi, quelli estivi, dove di solito è protagonista. Ma intanto, Elisabetta ci tiene già a far sapere di essere pronta a sfoderare tutto il suo fascino al massimo livello.

Elisabetta Gregoraci, che silhouette in bikini: spettacolo assicurato, non vediamo l’ora

L’attesa per i mesi estivi cresce anche per lei, inevitabilmente. Voglia di sole e mare, come per tutti, e una prova costume che fornisce già dei risultati folgoranti. Anche se conoscendola, era davvero difficile avere dei dubbi in proposito.

Nel suo ultimo scatto pubblicitario, Elisabetta sfoggia un sorriso radioso che la rende più bella che mai e in primo piano evidenzia una silhouette slanciata e perfetta in ogni dettaglio. Solite gambe chilometriche e affusolate, fianchi sinuosi e una scollatura che manda in estasi. La reazione dei fan è prevedibile, vero e proprio assalto alla diligenza fatto di commenti entusiasti e like a profusione. Le premesse per una stagione estiva da favola insieme ad Elisabetta ci sono proprio tutte.