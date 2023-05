Polveriera PSG: il big sbarca in Serie A

Atmosfera bollente in casa del Paris Saint-Germain: un top player del club transalpino approda nella nostra Serie A

L’aria si fa sempre più irrespirabile in casa Paris Saint-Germain. La sconfitta interna contro il Lorient è la proverbiale goccia che fa traboccare il vaso. Dopo l’ennesima figuraccia in Champions League, per il secondo anno consecutivo fuori agli ottavi di finale, il ko contro il Lorient ha rimesso in discussione la Ligue 1 che sembrava in cassaforte. Il Marsiglia è 5 lunghezze di distanza da un PSG in pieno caos.

I tifosi hanno perso la pazienza e lo hanno fatto capire chiaramente protestando sotto la sede del Paris Saint-Germain. Tensione alle stelle. Gli inferociti tifosi del Paris Saint-Germain si sono poi spostati sotto le abitazioni dei tre giocatori considerati l’emblema dello sfaldamento della squadra.

Nel mirino, innanzitutto, il mai amato Lionel Messi, più volte fischiato al “Parc des Princes” e sospeso per due settimane per essere volato in Arabia Saudita per onorare un ricco contratto per promozionare l’immagine del Regno saudita senza il consenso del club.

Polveriera PSG: Marco Verratti in Serie A

Dito puntato dei tifosi parigini anche contro Neymar, reo di essere dedito a interessi frivoli come feste, poker e videogiochi, e Marco Verratti. Quest’ultimo, all’undicesima stagione all’ombra della Torre “Eiffel”, è considerato ormai “alla frutta” come attestano le sue ultime incolori prestazioni. Manifesto delle attuali difficoltà del centrocampista della Nazionale il secondo gol subito dal PSG nella sconfitta contro il Lorient: Verratti si è fatto agevolmente superare da Faivre che poi ha scaricato in mezzo un comodo pallone per l’accorrente Yongwa che non ha lasciato scampo a Donnarumma.

Inevitabile la protesta dei tifosi, quindi, sotto l’abitazione di Verratti, messo sul banco degli imputati anche dalla critica. Sono sempre in più a Parigi a condividere il duro invito dell’ex giocatore del PSG, Jerome Rothen, al 30enne pescarese: “Se hai rispetto per il club, come dici, te ne vai!“. Motivo per il quale, a dispetto del sontuoso contratto in scadenza nel 2026, la permanenza di Marco Verratti al Paris Saint-Germain non è così sicura. Uno scenario che apre una finestra di opportunità per le big del nostro campionato, Juventus, Milan e Inter, da sempre interessate al talentuoso centrocampista pescarese che, per la cronaca, nel massimo campionato italiano non ha giocato un solo minuto.

Come è noto, subito dopo la promozione in A con il Pescara targato Zeman e con, tra gli altri, Lorenzo Insigne e Ciro Immobile, il 30enne centrocampista si è imbarcato su un volo per Parigi. Che sia, dunque, la volta buona per l’esordio di Marco Verratti in Serie A? Chi può dirlo. Quel che è certo è che la “Vecchia Signora” e le milanesi restano alla finestra per cogliere l’opportunità di riportare in Italia il pescarese in caso di una sua rottura con il PSG.