Messi, ultim’ora choc: l’annuncio avviene in diretta

Una brutta parentesi, forse la peggiore della sua carriera, per Lionel Messi che è finito al centro di alcune pesanti accuse.

Quello che doveva essere il sodalizio calcistico migliore degli ultimi anni, si sta invece rivelando un vero e proprio flop. Tra Lionel Messi e il Paris Saint Germain l’amore non è mai sbocciato ed è arrivato il momento, ora che la stagione sta per volgere al termine, di farsene una ragione.

Il rapporto tra il campione del mondo e il PSG è ai minimi storici. Al punto che il calciatore è volato in Arabia Saudita senza l’autorizzazione del club che ha pensato bene di sospenderlo per due settimane. Durante la scorsa finestra di calciomercato, quando il colpo è stato messo a segno dai francesi, tutto ci si aspettava tranne che un epilogo del genere.

Una mossa che ha scontentato tutti: dagli sceicchi, ai tifosi passando per qualche addetto ai lavori che anche in passato raramente è stato tenero l’argentino. Una frase, quella sul conto di Messi, che ha fatto storcere il naso a più di qualcuno dei suoi fan. Il futuro di Leo Messi appare ormai già segnato. A giugno quando scadrà il contratto con il PSG, a questo punto il rinnovo appare più che improbabile, il campione del mondo in carica sarà libero di trovarsi una nuova squadra.

La frase in diretta su Messi: è polemica

Secondo diverse fonti la prossima stagione Messi tornerà al Barcellona. Nonostante rimanga viva la pista che lo porterebbe in Arabia Saudita, la sua destinazione più probabile rimane quella catalana. Insomma, una delusione vera e propria l’esperienza al PSG. Anche secondo il giornalista e volto noto di Sky Fabio Caressa. Durante una delle sue ultime dirette il presentatore non le ha mandate a dire ed ha affermato su Leo: “Messi ha vinto la Coppa del mondo, ma con il Psg ha deluso e non poco”. Una frase che ha piccato i sostenitori di Messi che credono che buona parte delle colpe sia anche del PSG che non ha saputo mettere il fenomeno nelle condizioni migliori.

A differenza di altri suoi colleghi vicini, Caressa ha più volte puntato il dito contro Messi. O comunque screditando, in qualche modo, l’indiscutibile talento dell’ormai leggendario numero dieci. Come quella volta che in diretta su Sky, qualche anno fa, disse che per il Barcellona sostituire Messi non sarebbe stato difficile. Anche perché “come lui ce ne son tanti” disse il Vate. Oppure come quella volta che ha criticato Daniele Adani per le sue telecronache in favore della Pulce. Secondo Caressa troppo faziose, secondo altri mirate a sottolineare quanto poco condivida tutto questo clamore nei confronti di Messi.