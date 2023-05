Juve, lo ‘scippo’ al Napoli è cosa fatta: tifosi furiosi

La Juventus sta pensando di scippare al Napoli un nome importantissimo. I tifosi partenopei tremano per la notizia.

La squadra di Aurelio De Laurentiis è al settimo cielo per lo scudetto di questa stagione, ma già si pensa a quello che deve essere il Napoli che verrà. In tal senso questa sarebbe una perdita davvero gravissima. Dopo 33 anni la città è consapevole che in questo 2023 si è fatta la storia. Era l’estate del 1990 quando per l’ultima volta i tifosi partenopei guardavano tutti dall’alto verso il basso. Era il Napoli di Maradona, in grado di guidare la rimonta per il secondo scudetto della sua epoca, poco prima del Mondiale di Italia ’90.

In quel caso la squadra di Ferlaino era costruita per vincere, con diversi campioni affermati e il più forte di tutti i tempi a guidarli. Quella di Spalletti è una squadra abbastanza differente, una piacevolissima sorpresa tecnica e tattica, con fenomeni emergenti come Osimhen e Kvara. Nessuno d’altronde si aspettava questo a inizio stagione.

Un vantaggio così abbondante in classifica nei confronti della seconda classificata non si registrava da anni. Una vittoria da Juve di Conte, con un gap incolmabile già con un mese di anticipo. Un capolavoro firmato dal tecnico di Certaldo e da tutto l’organigramma societario, in particolar modo con il deus ex machina, ovvero Cristiano Giuntoli.

Juventus attiva sul mercato dei dirigenti: ha le mani su Giuntoli del Napoli, ma ad una condizione

L’ex direttore sportivo del Carpi ha compiuto un autentico miracolo, vendendo pezzi da novanta come Mertens, Insigne, Koulibaly, Fabian Ruiz e Ospina e rimpiazzandoli con giovani fortissimi e non costosi. Da Kim a Kvaratskhelia, passando per Ndombele, Olivera e Raspadori, senza dimenticare Simeone. Alla fine ha avuto ragione lui e risparmiando addirittura sul monte ingaggi ha portato a casa l’intera posta.

Proprio su Giuntoli si sono posati gli occhi della Juventus che ha deciso di ricostruire con lui un nuovo ciclo vincente. Secondo quanto riferito da “La Repubblica“, il club azzurro non si opporrebbe alla partenza del proprio direttore sportivo, ma De Laurentiis vuole che rinunci alla buonuscita prevista. Si perché il suo contratto scade nel 2024 e quindi si tratterebbe di un addio anticipato. A Castelvolturno si parla già del possibile sostituto di Giuntoli, che potrebbe essere Pietro Accardi, attualmente ds dell’Empoli. Al momento si tratta di rumors ma in casa azzurra c’è fastidio per la clamorosa notizia.