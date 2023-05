Tutto finito per uno storico protagonista di Serie A: c’è l’esonero

È arrivato come un fulmine a ciel sereno l’addio dell’ex protagonista in Serie A. Insediatosi sulla panchina solo qualche settimana fa, l’ex calciatore è stato esonerato dal club.

La notizia ha fatto il giro del mondo e ha lasciato sbigottiti anche i tifosi che non si aspettavano una separazione così veloce: adesso l’allenatore dovrà cercarsi una nuova panchina. Come calciatore ha brillato in Italia nella Reggina di Cozza, ma le sue avventure come tecnico sono state ben diverse.

I risultati negativi hanno costretto la dirigenza del club all’esonero del tecnico arrivato solo alcune settimane prima. L’ex calciatore è molto noto in Italia visto il suo passato da giocatore e allenatore di Serie A. La burrascosa chiusura ha lasciato il tecnico senza squadra: per lui potrebbero aprirsi nuovamente le porte dell’Italia.

Nella fase calda della stagione iniziano a delinearsi i primi verdetti e i punti in palio diventano sempre più pesanti. In Sudamerica, invece, i tornei nazionali hanno preso il via da poco ma, anche se la stagione calcistica è ai suoi albori, arrivano già le prime decisioni drastiche.

Esonero record: era in carica da poche settimane

Un ex calciatore di Serie A ha dovuto fare i conti con una di queste. La dirigenza, infatti, ha deciso di esonerarlo dopo poco tempo dal suo arrivo. Si tratta di Santos Batista Junior, meglio noto come Mozart, ex centrocampista di Reggina e Livorno. Appese le scarpette al chiodo in Cina nel 2012, sin da subito Mozart ha provato la carriera da allenatore iniziando dalle serie minori brasiliane. Nel luglio del 2014 ritorna in Italia e ritrova l’ex compagno Francesco Cozza che l’ha voluto come collaboratore nella sua esperienza alla Reggina. Dopo il fugace ritorno in Italia, l’ex centrocampista amaranto torna in patria tra le fila della squadra che lo aveva lanciato: il Coritiba.

Le sue prime avventure da allenatore non hanno funzionato, in particolare Mozart ha faticato molto tra le fila del Cruzeiro, storico club brasiliano. Le cose vanno leggermente meglio al Guarani, dove guida la squadra in 33 incontri. Nel marzo 2023 l’Atletico Goianense, squadra militante nella Serie B brasiliana retrocessa al termine del campionato precedente, decide di puntare su di lui per ritornare prontamente in Serie A. La sua avventura con la squadra rossonera, però, dura pochissimo. Dopo essere stato ingaggiato a metà marzo, agli albori di maggio il club decide di esonerarlo dopo che in 8 partite ha raccolto 14 punti, frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.