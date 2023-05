Manchester United su Osimhen e Lautaro, Ten Hag spaventa tutti

Uno dei club che sarà protagonista della prossima sessione di mercato sarà sicuramente il Manchester United, che segue diversi profili che militano in Serie A. In tal senso le parole di Ten Hag, allenatore dei Red Devils, non possono non spaventare i tifosi.

Il Manchester United continua a lavorare senza sosta per tornare dove merita dopo anni bui successivi all’addio di Sir Alex Ferguson. Con Ten Hag le cose sono nettamente migliorate, ma ora l’obiettivo è quello di tornare a lottare finalmente ed in maniera concreta per la Premier League e per la UEFA Champions League. I Red Devils seguono diversi profili della Serie A ed in tal senso le parole dell’ex allenatore dell’Ajax spaventano tutti i tifosi del massimo campionato nostrano.

Manchester United, Ten Hag spaventa la Serie A

Il Manchester United, come detto, ha come imperativo quello di tornare a competere a certi livelli, dal momento che il mondo, da quelle parti, in termini di trofei si è fermato ad Alex Ferguson. Ten Hag ha come obiettivo quello di far rialzare la testa a questo club a dir poco blasonato. Quest’anno, allo stato attuale delle cose, la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, ma non basta. L’anno prossimo l’obiettivo è quello di alzare ancora di più l’asticella.

Per farlo, chiaramente, servono degli innesti di un certo tipo e vanno proprio in questa direzione le ultime dichiarazioni rilasciate dal tecnico olandese. Ecco quanto da lui affermato: “Lo United è uno dei club più importanti a livello mondiale. Sono necessari fondi importanti per poter competere e per vincere i trofei più ambiti del mondo. Tutti sanno che ci vogliono investimenti di un certo livello per arrivare a prendere i giocatori più forti. Nella prossima sessione di mercato dobbiamo investire per rinforzare la rosa e fare un salto di qualità”.

Lo United guarda in Italia

In sede di mercato l’obiettivo fissato da Ten Hag alla dirigenza è, in primo luogo, quello di intervenire nel reparto avanzato. Manca, infatti, un centravanti a questa squadra ed in tal senso Weghorst non ha dato il contributo auspicato. Tra i primi nomi della lista, oltre ad Harry Kane del Tottenham, ci sono quelli di Victor Osimhen e di Lautaro Martinez. E questa non è una bella notizia, per così dire, per i tifosi di Napoli ed Inter.