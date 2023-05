Juventus, scambio più 10 milioni: Vlahovic via subito

Il destino può portare Dusan Vlahovic lontano dalla Juventus: scambio clamoroso con il top club durante il calciomercato estivo

Dopo il passo falso col Bologna, la Juventus è tornata a festeggiare un successo in campionato grazie al 2-1 rifilato al Lecce. Dopo i gol di Paredes e Ceesay, chi ha finito per fissare il match sul 2-1 definitivo, già al 40′, è stato Dusan Vlahovic. Il serbo è tornato a timbrare il cartellino, dopo settimane in ombra e critiche – non sempre leggere – nei suoi confronti. È un dato di fatto, però, che le sue prestazioni ed i suoi numeri siano molto lontani da quelli di Firenze, molto lontani da quelli che la Juventus stessa si aspettava di poter sfoggiare tanto in Serie A quanto in Europa.

Così non è stato ed in una stagione già decisamente complicata per la ‘Vecchia Signora’, non poter contare sempre sulla classe del gioiello di Belgrado ha reso ancor più difficile la posizione di Vlahovic. Dopo aver speso oltre 81 milioni nel gennaio 2022, le voci su una possibile partenza della punta si sono susseguite ad ogni gara storta per il centravanti.

E adesso, come mai prima d’ora, la sua permanenza a Torino è messa in seria discussione. La Juventus, infatti, non sembra affatto intenzionata – da quanto si vocifera – a blindarlo se arriverà una proposta congrua che possa permettere alla società piemontese di rientrare di praticamente l’intera cifra – o quasi – finita nelle casse della Fiorentina. E questa opportunità, stando a quanto riportato da ‘ElNacional.cat’, potrebbe spuntare durante la prossima sessione estiva di calciomercato. Il portale iberico sottolinea come un club su tutti sia pronto a farsi avanti per strappare Vlahovic alla Juventus: si tratta del Real Madrid.

Vlahovic vola a Madrid: lo scambio è clamoroso

I ‘Blancos’ seguono da tempo l’attaccante classe 2000, nell’ottica di una discussa sostituzione di Benzema. La proposta del Real si baserebbe su uno scambio con un difensore che, a Torino, conoscono bene. David Alaba è stato molto vicino a vestire la maglia della Juventus, nel luglio 2021. L’austriaco, però, alla fine scelse di sposare il progetto avanzatogli da Florentino Perez accantonando la pista bianconera. La storia è pronta a ripetersi, con il patron delle ‘Merengues’ che metterebbe sul piatto il cartellino del polivalente difensore per arrivare Vlahovic, più un conguaglio di 10 milioni di euro.

Proposta interessante, visto che Allegri potrebbe apprezzare non poco il forte centrale, all’occorrenza schierabile sulla sinistra al posto di Alex Sandro. Vlahovic viene considerato il perfetto erede di Benzema ed è per questo motivo che il Real Madrid è disposto ad un sacrificio tanto importante pur di regalarsi quello che, a conti fatti, sarebbe il faro dell’attacco madridista per i prossimi anni.