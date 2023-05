Inter, il nuovo difensore arriva dalla Bundesliga: schiaffo alla Roma

L’Inter sul mercato deve individuare un profilo capace di rimpiazzare il partente Skriniar, destinato al Paris Saint Germain. Le strade si sono intrecciate con quelle della Roma, per la quale ora può arrivare una clamorosa beffa. Il nuovo centrale arriva direttamente dalla Bundesliga.

In casa Inter, come si suol dire in questi casi, la carne a cuocere è davvero tanta. C’è, infatti, un piazzamento per la prossima edizione della UEFA Champions League da conquistare, così come ci sono delle strategie di mercato da definire. Le due strade, ovviamente, sono collegate tra loro, dal momento che la massima competizione europea apre a possibilità economiche infinitamente più alte. In tal senso il profilo individuato per rimpiazzare Skriniar arriva dalla Bundesliga e rappresenta un vecchio obiettivo di mercato anche della Roma.

Mercato Inter, colpo dalla Bundesliga

In attesa di conoscere il proprio futuro a livello di competizioni continentali e tenendo conto del fatto che attualmente è per distacco la squadra più in forma in Serie A, l’Inter non perde di vista quelle che sono le strategie da seguire sul mercato. L’obiettivo primario, dopo l’addio di Milan Skriniar, che andrà a parametro zero al Paris Saint Germain, è quello di prendere un difensore centrale. Ed uno dei primi nomi in lista è da tempo nei desiderata della Roma.

I nerazzurri, infatti, hanno messo seriamente gli occhi su Evan N’Dicka, centrale classe ’99 attualmente in forza all’Eintracht Francoforte. Nonostante la giovane età, ha già maturato una buona esperienza in ambito internazionale ed è sul taccuino di tante squadre. In Serie A ma anche in Europa. La Roma lo segue da diversi mesi, ma ora i giallorossi rischiano seriamente di essere bruciati sul tempo dai nerazzurri. Soprattutto tenendo conto che Inter e Roma si affrontano anche per un posto in Champions e che gli uomini di Inzaghi attualmente sono in avanti.

Non mancano le alternative

Chiaramente i nerazzurri seguono anche altri profili per tutelarsi. In tal senso non si può non menzionare Scalvini, Demiral e Solet, da tempo anche loro presenti sul taccuino della società. L’altro grande nome, però, è quello di Tosin Adarabioyo, che è cresciuto nel settore giovanile del Manchester City ma che ha trovato la sua consacrazione con la maglia del Fulham. Insomma, i nomi che piacciono sono tanti, ma l’affondo per N’Dicka può partire veramente a breve.