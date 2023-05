Esonero Pioli, svolta inaspettata in casa Milan: le ultimissime

In casa Milan a fine stagione ci potrebbe essere l’esonero di Stefano Pioli. Il presidente inizia a valutare un cambio.

La stagione del Milan non è andata come previsto. I campioni in carica in Serie A non hanno confermato le attese ed anzi hanno trovato molte più difficoltà del previsto. L’ultimo deludente risultato in campionato ha riacceso le polemiche attorno al tecnico rossonero Stefano Pioli.

L’ampio turnover contro la Cremonese non ha portato i frutti sperati, con un Milan che è riuscito a pareggiare in extremis dopo la rete del vantaggio di Okereke: un 1-1 che ha allontanato il Diavolo dalle prime posizioni, con le prossime settimane che saranno sicuramente decisive per la qualificazione alla prossima edizione di Champions League.

Calciomercato Milan, esonero Pioli: le ultime sul futuro dell’allenatore

Tantissimi dubbi su chi sarà l’allenatore del Milan per la prossima stagione. Il futuro dell’ex tecnico della Fiorentina sulla panchina dei rossoneri sembra non essere in discussione, al momento, con l’argomento nuovo allenatore rimandato a giugno. E’ chiaro come il club lombardo non voglia cambiare guida tecnica, ma qualora Pioli non dovesse raggiungere gli obiettivi prefissati, allora la dirigenza potrebbe decidere di esonerarlo.

La partita contro la Lazio di sabato e soprattutto il doppio confronto con l’Inter in Champions potrebbero essere decisivi in casa Milan per il futuro di Stefano Pioli come rivelato in queste ore di calciomercato. Nel caso in cui dovesse essere esonerato Pioli, il Milan, senza ombra di dubbio cercherà una nuova soluzione che possa aiutare i rossoneri a ripartire nuovamente qualora la squadra non vincesse la coppa dalle grandi orecchie o arrivasse tra le prime quattro.

L’annuncio ufficiale sull’esonero di Pioli del Milan potrebbe avvenire a fine stagione. Sul tecnico rossonero ci sono delle valutazioni in corso dopo gli ultimi risultati negativi in cui ci si aspettava di più da Leao e compagni. Nel frattempo il Milan si prepara al meglio per questo rush finale: in 12 giorni affronterà biancocelesti, due volte i nerazzurri e lo Spezia. Pioli dovrebbe affidarsi ai soliti noti nonostante le difficoltà delle ultime settimane e il cambio di formazione e ampio turnover contro la Cremonese: il Diavolo non può più commettere altri passi falsi. Saranno giorni decisivi e il Milan non può più sbagliare. Campionato e Champions, la stagione può rivelarsi un sogno o anche purtroppo un incubo.