Scambio con Lautaro: all’Inter 50 milioni di conguaglio

Lautaro Martinez, visto l’interesse di grandi club europei, può salutare l’Inter all’apertura del calciomercato estivo.

Mentre la squadra di Simone Inzaghi si prepara ad affrontare un finale di stagione molto complicato tra campionato e semifinale di Champions League, la società inizia a programmare il futuro.

Uno dei reparti che la società può rivoluzionare in estate è la difesa, visti i molti addii a cui può andare in contro la squadra nerazzurra. Oltre a Milan Skriniar, da tempo promesso sposo del Paris Saint Germain, anche Stefan de Vrij e Francesco Acerbi sono in forte dubbio. Per il centrale olandese si valuta un rinnovo vista la scadenza a giugno, mentre per l’azzurro si dovrà cercare un accordo con la Lazio per un eventuale riscatto.

Oltre al reparto difensivo, però, la dirigenza sta lavorando anche per ciò che riguarda l’attacco. Romelu Lukaku, salvo clamorose sorprese, farà ritorno al Chelsea al termine della stagione. Anche il futuro di Edin Dzeko e Correa è in forte dubbio, anche se per motivi diversi. L’unico inizialmente certo della permanenza era l’argentino Lautaro Martinez, ma nelle ultime ore una proposta importante starebbe cambiando tutto.

Il Manchester United fa sul serio: contropartita pronta per l’Inter

Come detto, Lautaro Martinez è finito sul taccuino di uno dei più grandi top club europei. Per questo motivo, può decidere di lasciare l’Inter al termine della stagione. Il club più interessato all’argentino è il Manchester United, alla ricerca di un grande colpo per l’attacco. Il grande obiettivo di Erik Ten Hag è l’attaccante degli Spurs Harry Kane, ma la richiesta di oltre 100 milioni spaventa e non poco i Red devils. Per questo motivo la dirigenza inglese è pronta a piombare con decisione sul campione del mondo, tanto da essere pronta a presentare la prima offerta al club nerazzurro. La proposta che la società è pronta a presentare è di 50 milioni di euro più il cartellino di Martial, finito ai margini del progetto targato Ten Haag.

Il francese è valutato 30 milioni dal club inglese, che sono pronti ad inserirlo nella trattativa per arrivare agli 80 milioni di euro che chiede l’Inter. Nonostante questa offerta sia ritenuta allettante dalla dirigenza nerazzurra, è difficile pensare ad una cessione dell’argentino in cambio di contropartite tecniche. Il Manchester United, però, è intenzionato a fare sul serio, ed è pronta a bussare alle porte del club lombardo. Il calciomercato estivo è pronto ad entrare nel vivo, con Lautaro che può viverlo da grande protagonista. Il popolo nerazzurro inizia a tremare davvero.