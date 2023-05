Matteo Paolillo, altro che Mare Fuori: è polemica con un’atleta, il motivo dello scontro

Matteo Paolillo, attore di Mare Fuori, travolto da una polemica: cos’è successo con un’atleta

La serie Tv Mare fuori ha conquistato i cuori di un folto numero di telespettatori in tutta Italia. Tra gli interpreti più amati c’è sicuramente Matteo Paolillo. L’attore, che nella fiction interpreta Edoardo Conte, è anche colui che canta la celebre sigla della serie.

L’artista, che ha eseguito al Concertone del Primo Maggio a Roma, è stato travolto da una polemica al termine della sua esibizione: cos’è successo? Nella giornata di ieri Matteo Paolillo si è esibito a San Giovanni, quartiere di Roma, al Concertone del Primo Maggio con ‘O mar for’, sigla della fiction Rai, Mare Fuori. Un evento molto atteso dai fan e dallo stesso attore che ha avuto la possibilità di esibire anche il suo nuovo singolo, ossia Liberatemi.

Matteo Paolillo esprime il suo rammarico

Tuttavia, nel corso della serata qualcosa è andato storto ed ha finito per turbare il clima idilliaco trascinando il cantante in una polemica. L’atleta paraolimpica Sara Vagnetto, stando a quanto riportato dall’agenzia stampa, avrebbe aspettato sulla sua sedia a rotelle sotto la pioggia che l’artista uscisse dal suo camerino ma questo non si è mai verificato. Alla sportiva, che aveva atteso il momento dell’incontro con il suo idolo nel backstage, lo staff dell’attore avrebbe comunicato la decisione dell’artista di non riceverla e di non uscire perché non ne aveva voglia.

Dopo diverso tempo la situazione è cambiata e sono emersi retroscena della vicenda. Il padre della ragazza ha riferito al quotidiano Il Messaggero che la figlia è poi riuscita realizzare il suo sogno. I due hanno scattato insieme la foto e l’uomo ha smorzato l’accaduto: “Pioveva, sicuramente si sono resi conto che fuori c’erano bambini che aspettavano per fare un selfie”.

Lo staff di Paolillo non ha voluto commentare l’episodio, ma l’attore l’ha fatto in prima persona rilasciando una dichiarazione alla stampa in cui racconta la sua visione dei fatti: “Mi stavo preparando in camerino quando lo staff ha fatto entrare più volte dei fan nel mio camerino per fare foto. Solo dopo la mia esibizione sono venuto a conoscenza di queste polemiche totalmente distanti dalle mie abitudini”. L’attore si è, inoltre, dichiarato dispiaciuto per le notizie che stanno circolando e per il fatto che qualcuno si sia espresso a suo nome. Un esordio al Concerto del Primo Maggio turbolento che però ha ugualmente lasciato un bel ricordo al giovane artista vista l’accoglienza ricevuta dal pubblico che ha cantato sotto la pioggia ‘O mar a for.