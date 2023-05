Roma: i Friedkin vendono agli arabi, spunta una condizione

I Friedkin sono pronti a cedere la Roma agli arabi ad una sola condizione. E questa rende la trattativa ancora più complicata.

Nelle ultime ore si è parlato molto di una possibile cessione della Roma agli arabi da parte dei Friedkin. Diciamo che per il momento non c’è nessun trattativa in corso, ma le riflessioni sì considerando che si tratta di una opportunità importante sia per il club che per gli americani.

Da parte dei Friedkin in questo momento c’è stata una apertura agli arabi per la cessione della Roma, ma prima deve verificarsi una condizione. Senza di quella difficilmente ci sarà un cambio di proprietà in tempi brevi.

Roma: i Friedkin vendono ad una condizione, ecco i dettagli

La Roma viene venduta dai Friedkin? Difficile ipotizzarlo in questo momento considerando anche quanto fatto negli ultimi anni. La proprietà americana vorrebbe continuare a guidare il club giallorosso anche per regalarsi dei traguardi importanti, ma c’è sempre una questione da risolvere e senza fumata bianca l’ipotesi addio potrebbe diventare realtà.

A confermarlo è direttamente Follieri in un’intervista a Il Sole 24 Ore. L’imprenditore, destinato ad aiutare gli arabi in questa trattativa, ha confermato di aver incontrato i Friedkin per valutare l’ipotesi cessione Roma. E l’apertura degli americani è arrivata solamente in caso di una fumata nera per lo stadio.

Con l’impianto di proprietà i Friedkin non hanno nessuna intenzione di lasciare il club. In caso contrario, l’ipotesi è quella di un addio immediato e a questo punto la pista araba diventerebbe concreta. Naturalmente stiamo parlando di ipotesi considerando che, almeno per il momento, non si hanno conferme dall’attuale proprietà della Roma. Sicuramente si tratta di una opzione da tenere in considerazione in un futuro prossimo visto che, almeno per ora, l’intenzione degli americani è quella di riportare il club in Champions League dopo diversi anni di assenza.

Roma: lo stadio decisivo per trattenere i Friedkin

I Friedkin, quindi non hanno nessuna intenzione di vendere la Roma, ma lo stadio di candida ad essere un passaggio cruciale. Il tira e molla registrato in questi ultimi mesi sembra non essere piaciuto assolutamente e per questo motivo l’offerta degli arabi sembra rappresentare la giusta occasione per dare un ultimatum alla politica capitolina.

C’è bisogno dello stadio nuovo per continuare altrimenti è pronta la cessione. Gli arabi e Follieri restano alla porta e sono pronti a prendere il controllo della Roma già nei prossimi mesi. Si tratta di una opzione assolutamente da considerare visto che si parla di un qualcosa in continuo aggiornamento.