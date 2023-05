Incredibile: nuova squadra per Koulibaly

Il difensore di proprietà del Chelsea, Kalidou Koulibaly, potrebbe dire addio al club londinese durante la prossima estate: destino segnato

Un fallimento di proporzioni gigantesche. Potremmo tranquillamente definire in questo modo la stagione alquanto deludente del Chelsea di Todd Boehly. Il neo patron dei Blues ha investito tantissimi milioni in ambito di calciomercato senza, però, ottenere buoni risultati sul campo.

Basti pensare alla classifica della Premier League, dove il Chelsea naviga in acque più che torbide (dodicesimo posto a quota 39 punti). Il club ha perso nettamente nell’ultimo turno di campionato, il derby contro l’Arsenal, ancora in lizza per la Premier. La squadra, attualmente guidata da Frank Lampard, a meno di colpi di scena ormai, non prenderà parte a nessuna competizione europea. Il che risulta davvero incredibile, se si pensa solo agli investimenti messi in atto dalla nuova proprietà negli scorsi mesi. Numerosi acquisti di pregevole fattura, come Kalidou Koulibaly, Enzo Fernandez, Mykhaylo Mudryk e Joao Felix. Pedine che, almeno sulla carta, garantiscono un rendimento importante all’interno del rettangolo verde di gioco, dato che si tratta di calciatori dal grande spessore internazionale.

Ma finora abbiamo assistito ad una storia ben differente, l’ennesima dimostrazione di come nel calcio siano necessarie anche le idee oltre che i soldi. Poter spendere ingenti somme di denaro aiuta sicuramente ad accelerare il processo di crescita, però evidentemente non basta. Adesso, ovviamente, la dirigenza del Chelsea sarà chiamata a sfoltire la rosa il più possibile, vendendo pure qualche pezzo pregiato. Come si apprende da ‘Londonfirst.com’, dovrebbero abbandonare la nave le seguenti pedine: Kepa, Mendy, Azpi, Chalobah, Cucurella, Chilwell, Koulibaly, Kovacic, Loftus Cheek, Gallagher, Sterling, Pulisic, Ziyech, Havertz e Aubameyang.

Calciomercato, Koulibaly può dire addio al Chelsea: Juventus alla finestra

Nell’elenco, dunque, è presente anche l’ex difensore centrale del Napoli, che non si è mai veramente integrato dal suo approdo in quel di Londra. Ecco che le parti in causa potrebbero realmente giungere ad una separazione in estate. Se così fosse, dove potrebbe proseguire la carriera del senegalese? Qui entra in gioco la Juventus, perché non si placano gli accostamenti alla ‘Vecchia Signora’. I bianconeri, infatti, avevano provato ad avvicinarsi al calciatore già l’estate scorsa – per sostituire Giorgio Chiellini -, ma Koulibaly non ha voluto prendere in considerazione tale ipotesi per via del legame molto forte col mondo Napoli.

Questo resta un ostacolo non da poco, però non è da escludere che la società torinese ci riprovi nei mesi a venire. Ora la situazione è cambiata rispetto a un anno fa e il classe ’91, valutato intorno ai 35 milioni di euro, non si sta trovando bene al Chelsea. Motivo per cui, forse, potrebbe mettere da parte i sentimenti e approfondire la pista Juventus. Che Koulibaly possa davvero tornare subito in Italia per indossare la maglia bianconera? Il tempo, come sempre, darà i suoi verdetti.