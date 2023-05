La Roma sgasa, la Juve trema: Galliani decisivo

Mourinho attende il possibile assalto al gioiello: il piano della Roma può mandare al tappeto le rivali, decide tutto Adriano Galliani

La stagione della Roma è molto vicina ad uno spartiacque fondamentale: quello rappresentato dalla semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Non sarà semplice per i giallorossi arrivare fino in fondo alla competizione ma Mourinho, che di finali è uno specialista, potrebbe regalare una grande soddisfazione alla piazza capitolina. I pensieri della società romana però sono già rivolti al mercato che riserverà senz’altro non poche novità alla rosa che, attualmente, è in mano allo ‘Special One’.

Il calciomercato della Roma, tra poche settimane, potrebbe finire per intrecciarsi con quello delle altre big di Serie A. Esigenze diverse, certo, ma l’obiettivo comune di provare a dare filo da torcere al Napoli che nella prossima stagione vedrà lo scudetto cucito sul petto degli uomini di Luciano Spalletti. Ecco quindi che la società capitolina si sta già muovendo per garantire a Josè Mourinho una squadra forte e ancor più completa in ogni reparto, con una particolare predilezione per le corsie esterne.

In difesa, in particolar modo, il ds Tiago Pinto sarebbe disposto ad ascoltare eventuali proposte per Leonardo Spinazzola. Il 30enne di Foligno non ha ancora rinnovato il contratto che resta, dunque, in scadenza nell’estate 2024. Con la sua cessione, poi, il direttore sportivo della Roma avrebbe già in mente un nome ben preciso per la corsia mancina dei giallorossi.

Roma, anticipo e colpaccio: doppia contropartita

E quel nome, in Serie A, si sta attestando come uno dei più forti e promettenti terzini mancini del nostro torneo. Si tratta di Carlos Augusto, laterale brasiliano di proprietà del Monza che vive le stesse condizioni contrattuali di Spinazzola.

Pure lui in scadenza tra 13 mesi, il gioiello verdeoro è un classe 1999 che dopo essere cresciuto nelle giovanili del Corinthians è approdato in Brianza nel settembre 2020 per 4 milioni. Un vero e proprio affare, visto che l’ad Adriano Galliani ha di fatto portato al Monza un talento che ha mostrato una crescita esponenziale, prima in cadetteria e adesso in Serie A. Per far sì che la Roma anticipi la concorrenza – a Carlos Augusto pensano ormai da mesi Juventus, Inter e Milan – il ds Pinto avrebbe in mente una particolare offerta per convincere i biancorossi a lasciar partire il 24enne di Campinas. Il Monza valuta Carlos Augusto non meno di 20 milioni di euro: il pensiero giallorosso porterebbe all’inserimento di una talentuosa e giovane contropartita tecnica per abbassare tale pretesa.

Sarebbero due i nomi sacrificabili che la Roma proverebbe a prendere in considerazione per arrivare al terzino brasiliano. Il primo è Cristian Volpato, trequartista italoaustraliano – 6 presenze in Serie A, 1 gol ed 1 assist vincente – che in prima squadra sta facendo benissimo. L’alternativa porta invece il nome di Benjamin Thairovic, centrocampista nato in Svezia ma che ha recentemente accettato la chiamata della Bosnia. Un doppio scenario, quindi, per permettere alla Roma di trovare un degno sostituto di Spinazzola per la prossima stagione.