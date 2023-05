Non lascia, anzi, raddoppia: ecco da chi si riparte

Nella prossima stagione di Serie A si potrà apprezzare un talento che ad oggi è sulla bocca di tutti. A meno che qualcuno non lo porti via…

Tra le prime neopromosse della stagione corrente c’è il Frosinone di Fabio Grosso, che grazie ai suoi 71 punti realizzati in 35 partite è riuscito a raggiungere la promozione matematica con diverse giornate di anticipo. Un campionato a dir poco sontuoso, quello realizzato dalla squadra allenata dall’eroe del Mondiale del 2006. Da questa vera e propria impresa sono usciti anche dei giocatori altrettanto sontuosi.

Uno in particolare merita una menzione d’onore. Si tratta di Giuseppe Caso, classe 1998. Proviene dal settore giovanile della Fiorentina, in una generazione particolarmente prolifica. Ad averlo segnalato è stato il padre di Federico Bernardeschi, altro volto noto del calcio giovanile toscano. La sua carriera professionistica ha avuto inizio con la maglia del Cuneo, tramite la quale aveva già fatto vedere delle ottime cose. Pochi anni dopo, in seguito ad una parentesi ad Arezzo, è arrivato l’esordio in Serie A con la maglia del Genoa. Una soddisfazione incredibile, per un giocatore che conosce realmente il significato di gavetta. Nella promozione dei Ciociari è stato uno dei protagonisti assoluti. Ben 8 reti e 2 assist per il talento di Torre Annunziata. Per distacco uno dei migliori giocatori di questa Serie B.

Basti pensare al suo compagno di reparto Samuele Mulattieri, autore di 12 reti e 4 assist. Il calciatore di proprietà Inter è un altro nome da tenere d’occhio in vista della prossima massima serie. Per non parlare di Roberto Insigne, altro esterno prolifico da 8 reti in campionato. Con tutta questa qualità a disposizione il tecnico romano ha sempre potuto dormire sogni sereni. Ma si sa, il futuro sa essere spesso incerto. E nel peggiore dei casi anche beffardo. Ragion per cui il club gialloblu potrebbe provare a tutelarsi a dovere.

Rinnovo per Caso in arrivo: tifosi in festa

Il club ciociaro ha ottenuto la promozione in Serie A ed è tempo di pianificare il futuro e blindare tra l’altro i calciatori che hanno fatto la storia recente del club. Tante proprietà pronte ad investire per consolidare o raggiungere i propri obbiettivi. Il che significherebbe anche fare qualche “sgarbo” ai rivali. Lo stesso Caso finirà inevitabilmente nel mirino delle big, dato il suo rendimento elevato. In questi casi le opzioni sono due: cedere o rinnovare.

Ragion per cui il Frosinone potrebbe optare (saggiamente) per un prolungamento di contratto. Il contratto attuale del giocatore scadrà nel 2025, ma con la massima serie ormai matematicamente certa la proposta di rinnovo potrebbe arrivare prima del previsto. L’attacco prolifico della squadra permette una programmazione molto più serena. Ma certi giocatori vanno obbligatoriamente blindati, se si vogliono evitare le grinfie altrui. Molto probabilmente quindi la squadra neopromossa ripartirà dunque dall’attaccante classe 1998, per riuscire a costruire un assetto che possa rimanere in Serie A anche nel lungo periodo.