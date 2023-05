Dall’Inter alla Roma: la firma arriva a zero

La Roma potrebbe beffare l’Inter e assicurarsi il forte giocatore a parametro zero: i tifosi giallorossi sognano.

La Roma si prepara a vivere un intenso finale di stagione e i tifosi sono compatti intorno alla truppa di Mourinho, che può regalare altre grandi gioie al popolo giallorosso. Oltre alla possibilità di centrare il quarto posto, che varrebbe la qualificazione alla prossima Champions League, la Roma ha l’opportunità di sbarcare nella massima competizione europea anche attraverso un’altra porta.

Gli uomini di Mourinho dovranno infatti vedersela con il Bayer Leverkusen in semifinale di Europa League e la speranza della tifoseria romanista è di assistere ad un nuovo trionfo dopo il successo in Conference League della scorsa stagione. Oltre ad aggiungere un trofeo alla bacheca, la vittoria in Europa League garantirebbe anche l’accesso alla prossima Champions League.

Ecco perché quest’ultimo mese può rivelarsi fondamentale per la Roma del futuro. Nel frattempo la società giallorossa non resta a guardare e lavora sul mercato per regalare allo Special One una rosa ancora più competitiva, specialmente in caso di accesso alla Champions. Nelle ultime settimane si è parlato molto di due giocatori che potrebbero presto atterrare nella Capitale. Come riportato anche da asromalive.it, il primo obiettivo è Houssem Aouar, centrocampista del Lione, che ha il contratto in scadenza a giugno con i francesi. Il 24enne sarebbe un eccellente rinforzo per Mourinho, che potrebbe contare su un elemento dal tasso tecnico molto elevato.

La Roma ha trovato il rinforzo per Mourinho: arriva a zero

Ma non è tutto, perché la Roma sta valutando anche il profilo di Youri Tielemans: il centrocampista belga si libererà a parametro zero dal Leicester e i giallorossi ci stanno facendo più di un pensierino. Sempre a proposito di centrocampisti, la Roma avrebbe individuato un altro giocatore che potrebbe fare davvero al caso di Mourinho. Stiamo parlando di Jefferson Lerma, 28 anni, centrocampista della Nazionale colombiana e del Bournemouth.

Il giocatore ha disputato le ultime 5 stagioni con la maglia dei rossoneri inglesi e sembra pronto a tentare una nuova avventura. La destinazione romana sarebbe ovviamente molto gradita a Jefferson Lerma, che avrebbe l’opportunità di lottare per grandi obiettivi e di giocare le coppe europee (chissà, magari proprio la Champions).

Tuttavia, le sue ottime prestazioni hanno attirato l’attenzione di molti club, compresi quelli di Premier League. Su di lui ci sarebbe anche l’Inter, dato che il giocatore è in scadenza di contratto con il Bournemouth e rappresenta un’ottima occasione a costo zero. Gli inglesi, dal canto loro, proporranno il rinnovo di contratto al 28enne nel tentativo di farlo rimanere al Vitality Stadium.