Vlahovic dice addio alla Juve: accordo a cifra choc

Dusan Vlahovic sta faticando molto in questa stagione, tanto che in comune accordo con la società sta valutando l’addio.

La prossima sessione estiva di calciomercato, quindi, può rivelarsi infuocata per il giovane attaccante serbo Dusan Vlahovic. Il classe 2000, infatti, sta faticando e non poco in questa stagione, che lo vede a quota undici reti realizzate e quattro assist forniti in 34 partite disputate tra campionato e coppe.

Oltre a questo, il club bianconero è alle prese con vicende extra calcistiche molto importanti e, proprio queste, potrebbero indurre il serbo a chiedere la cessione. Vista la situazione diversi top club stanno costantemente monitorando la situazione, pronti a presentare le prime offerte ufficiali alla vecchia signora.

Vlahovic saluta la Juventus, il Bayern Monaco fa sul serio: offerta in arrivo

Come detto, complice la stagione decisamente al di sotto delle aspettative, Dusan Vlahovic può salutare la Juventus al termine della stagione. La Vecchia signora, infatti, è intenzionata ad ascoltare tutte le offerte che si apprestano ad arrivare per il classe 2000. Tra le società più interessate all’acquisto dell’ex attaccante della Fiorentina c’è il Bayern Monaco che, dopo l’addio di Lewandowski avvenuto la scorsa estate, è alla ricerca di un bomber a cui affidare le chiavi dell’attacco. Il nuovo allenatore Thomas Tuchel stravede per l’attaccante serbo, tanto da spingere con la società a presentare un’offerta ufficiale alla Juventus. L’offerta che la dirigenza bavarese pare intenzionata a mettere sul piatto è di circa 40 milioni di euro più venti di bonus. Visto il grande investimento fatto nell’inverno del 2022 per prelevarlo dalla viola, pare difficile immaginare che la Juventus si privi del proprio attaccante a queste cifre.

Il ragazzo andrebbe volentieri a Monaco di Baviera, con il suo agente che da tempo è in stretto contatto con la dirigenza tedesca per cercare di arrivare ad una soluzione positiva. Oltre al Bayern Monaco, l’entourage di Vlahovic sta lavorando anche sul mercato inglese, visto che molti club sono alla ricerca di un nuovo numero nove. Il classe 2000 accetterebbe volentieri anche la destinazione Inghilterra, visto il grande fascino della Premier League. Si tratterebbe di una grande perdita per la Juventus, costretta a rivoluzionare il suo attacco dopo questa eventuale perdita. Il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con il Bayer Monaco pronto a fare sul serio. Vlahovic è pronto a dire addio dopo solo un anno e mezzo dal suo arrivo.