Zidane lo manda alla Juve: l’intreccio è clamoroso

Intreccio a sorpresa che riguarda anche la Juventus, e soprattutto l’ex bianconero Zinedine Zidane, tecnico ad oggi svincolato.

Uno degli allenatori più vincenti e prestigiosi in circolazione è al momento svincolato. Stiamo parlando di Zinedine Zidane, ex campione francese che da quando è divenuto allenatore ha ottenuto grandissimi riconoscimenti, oltre che conquistare trofei molto prestigiosi. Zidane ha allenato soltanto il Real Madrid in carriera. Prima come vice di Carlo Ancelotti (attuale allenatore delle merengues), poi guidando il Castilla, ovvero la squadra B del Real. Successivamente è stato promosso come tecnico della prima squadra, con cui ha vinto 2 Lighe spagnole e ben 3 Champions League.

Un vincente nato Zidane, che però al momento è senza squadra. Di lui si era parlato in chiave Nazionale francese, invece l’amico ed ex compagno Didier Deschamps è stato confermato dalla Federazione anche dopo gli ultimi Mondiali sfumati nella finalissima con l’Argentina.

Altro club accostato spesso a Zidane è la Juventus, squadra in cui da calciatore ha militato dal 1996 al 2001 e grazie alla quale è esploso a livello internazionale. I tifosi bianconeri, ancora legatissimi alla figura di Zizou, sarebbero ben felici di averlo come allenatore.

Zidane “libera” Tudor: lo strano valzer di allenatori che riguarda anche la Juve

Ma tale matrimonio non sembra volersi compiere. Un altro club, a cui Zidane è molto legato per la sua provenienza originale, potrebbe convincerlo in vista della prossima stagione. Ovvero l’Olympique Marsiglia, squadra in cui è calcisticamente cresciuto. Tra l’altro pare che abbia glissato alla proposta del PSG, rivali storici dell’OM, proprio perché da marsigliese doc non vorrebbe tradire i suoi vecchi tifosi.

La possibilità di vedere Zidane alla guida del Marsiglia potrebbe dunque essere concreta, oltre ad aprire diverse opzioni. Un valzer di panchine si scatenerebbe sull’asse Italia-Francia: l’arrivo di Zidane al Velodrome darebbe il benservito automatico a Igor Tudor, che sta portando l’OM verso la qualificazione in Champions League.

Tudor a quel punto diventerebbe la prima scelta della Juventus, sempre che l’avventura di Massimiliano Allegri venga dichiarata come finita al termine di questa stagione. L’ex difensore croato è un altro vecchio cuore juventino, ha giocato per anni in bianconero e ha ricoperto anche il ruolo di assistente tecnico di Andrea Pirlo nel 2020-2021. Questo strano giro di panchine potrebbe avvicinare Tudor alla sua Juve, anche se prima Zidane dovrà dire sì al ritorno a Marsiglia.

L’arrivo di Tudor farebbe parte di un rinnovamento strutturale della Juve, sempre in attesa di conoscere i procedimenti giudiziari ai suoi danni. La nuova gestione, legata a John Elkann, vorrebbe accantonare Allegri e compagnia ed affidarsi a persone più vicine al mondo bianconero già in passato.