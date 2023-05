Ibrahimovic, scelta fatta: nuova squadra per lo svedese

Zlatan Ibrahimovic non dovrebbe rinnovare il suo contratto con il Milan: lo svedese non ha comunque intenzione di smettere.

Manca ormai poco alla semifinale di Champions League, con i tifosi del Milan che sono tornati ad assaporare quelle sensazioni che ormai mancavano da troppo tempo. Era dal 2007, infatti, che i rossoneri non riuscivano ad entrare nelle prime 4 d’Europa. All’epoca il Diavolo fece anche di più, eliminando il Manchester United in semifinale e vincendo poi il trofeo in finale contro il Liverpool. Stavolta l’ostacolo si chiama Inter e non è la prima volta che nel cammino tra i rossoneri e la Champions ci sono i cugini.

Anche nel 2003 Milan e Inter si scontrarono in semifinale, mentre nel 2005 l’euroderby arrivò ai quarti. In entrambi i casi passò la squadra guidata da Carlo Ancelotti e la speranza dei milanisti è che questa tendenza favorevole possa confermarsi anche stavolta. Si tratterebbe senz’altro di un’impresa epica, dato che la maggior parte dei giocatori che compongono la rosa del Milan ha ancora poca esperienza in campo europeo.

Uno di quelli che ha giocato più partite in Champions League è senza dubbio Zlatan Ibrahimovic, anche se lo svedese non è mai riuscito ad alzare l’agognato trofeo. Il calciatore non è in lista Champions stavolta e senza dubbio la vittoria della rassegna continentale rappresenterebbe quasi una beffa per lui, anche se un’impresa per la squadra di Pioli.

Ibrahimovic lascia il Milan? Ecco chi potrebbe prenderlo

Ibrahimovic ha 41 anni ed è alle prese con una serie di acciacchi fisici che lo stanno tenendo lontano dal campo. Durante il riscaldamento di Milan-Lecce il calciatore ha sentito una fitta ed è stato costretto a rientrare negli spogliatoi. Gli esami hanno poi evidenziato una lesione del gemello mediale del polpaccio destro: la sua stagione è praticamente finita qui.

Nel 2022-2023 sono solo 4 le sue presenze in rossonero e anche gli stessi tifosi del Diavolo si pongono più di un interrogativo sul suo futuro. Lo svedese non vorrebbe lasciare il Milan e sta ancora cercando di capire se ci sono le condizioni per un rinnovo con i rossoneri.

In caso contrario Ibrahimovic non sembra comunque intenzionato a smettere. Secondo quanto riportato da Sky, infatti, l’ex Inter e Juve andrebbe alla ricerca di un’altra squadra in caso di mancato accordo con il Milan. Recentemente si è parlato di un interesse del Monza, dati gli ottimi rapporti tra Adriano Galliani e il giocatore. Ma non è da escludere che lo svedese possa trasferirsi di nuovo in qualche altro campionato europeo, magari un ritorno nella sua amata Svezia.