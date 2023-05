Scambio e colpo da applausi: colpo Inter dal Sassuolo

L’Inter è pronta a presentare un’offerta importante al Sassuolo. Un colpo che potrebbe essere ben accettato da parte dei neroverdi allenati da Dionisi

L’obiettivo dei nerazzurri, a quanto pare, è fin troppo chiaro. Lo stesso, infatti, arriva da Reggio Emilia. Individuato il calciatore che può andare a rinforzare quel reparto già ricco di calciatori di livello e di qualità assoluta. La dirigenza (con tanto di approvazione da parte di Inzaghi) è pronta a presentare una offerta al Sassuolo.

Questi ultimi potrebbero ricevere in cambio un calciatore di buone speranze e che, in questa stagione, ha dimostrato di essere all’altezza della situazione. In particolar modo in cadetteria dove ha fatto vedere delle cose a dir poco importantissime.

L’Inter concentrerà tutte le sue forze in vista di queste ultime partite della stagione. In primis riuscire a chiudere il campionato tra le prime quattro. Poi almeno riuscire a conquistare un trofeo: ancora in gioco per la Coppa Italia e soprattutto in Champions League. Nonostante manchino ancora un paio di partite, si sta già pensando alla prossima stagione.

Inter bussa alla porta del Sassuolo: che scambio

L’amministratore delegato Beppe Marotta è pronto a bussare alla porta del Sassuolo. L’obiettivo principale, per rinforzare il reparto offensivo, porta al nome di Domenico Berardi. Il classe ’94 è pronto a fare il definitivo salto di qualità. Ogni estate si parla (quasi sempre) di un suo possibile addio all’Emilia-Romagna. Questa volta, però, il campione d’Europa è pronto a provare una nuova esperienza e soprattutto giocare in altre competizioni.

Come riportato in precedenza, però, i nerazzurri pensano ad uno scambio. Il nome del calciatore da inserire in questa contropartita già c’è. Si tratta di un giovane di belle speranza che, con l’aiuto di Dionisi, può davvero diventare un elemento importante anche nella massima serie. Stiamo parlando di Samuele Mulattieri, fresco di promozione in A con il Frosinone. Con il tecnico dei ciociari, Fabio Grosso, è definitivamente esploso.

Con le sue 12 reti e 4 assist è stato uno dei calciatori determinanti per il ritorno della squadra nella massima serie. Il suo cartellino è di proprietà dei vicecampioni di Italia che sono pronti a cederlo definitivamente ai neroverdi. Anche se, tutto questo, potrebbe anche non bastare. Nel senso che da Sassuolo potrebbero richiedere anche un piccolo conguaglio economico. Una differenza che si potrebbe avvicinare ad una cifra di 10-12 milioni di euro. Marotta cercherà, in tutti i modi, di abbassare le pretese.