Bye bye Arsenal, cessione lampo alla Juve: i dettagli

L’Arsenal sta per cedere alla Juventus uno dei suoi “esuberi”, particolarmente gradito dalle parti della Continassa

Federico Cherubini e Francesco Calvo sono alla ricerca di profili qualitativi e con costi sostenibili, per costruire una Juve più giovane e funzionale. Gli occhi sono ricaduti proprio sul calciatore dei Gunners.

La Juventus si sta giocando punto a punto la qualificazione alla prossima Champions League, con almeno altre 4 squadre. Le due romane e le due milanesi sono tutte racchiuse in una manciata di punti e ora anche l’Atalanta si è rifatta sotto, dopo la vittoria sul Torino. La squadra di Allegri, al netto della possibile penalizzazione che ancora pende sulla propria testa, non è quindi certa di strappare un biglietto per la massima competizione europea del prossimo anno.

L’accesso alla Champions è di fondamentale importanza soprattutto per un discorso economico, viste le difficoltà di bilancio e gli alti costi della rosa da sostenere. La nuova gestione societaria dei bianconeri è orientata verso un contenimento del monte ingaggi e una migliore gestione delle risorse. Niente più colpi alla Cristiano Ronaldo, ma spazio a talenti di prospettiva. In quest’ottica si inserisce il tentativo di raggiungere un nome che proviene dalla Premier League e in particolar modo dall’Arsenal.

L’Arsenal saluta Tierney: sul terzino destro c’è forte l’interesse della Juventus

Stiamo parlando di Kieran Tierney, terzino scozzese dei Gunners. Il 25enne quest’anno ha vissuto alti e bassi fino a essere declassato da Arteta ad alternativa di lusso. L’Arsenal sta vivendo una stagione esaltante, che probabilmente non culminerà con la vittoria della Premer League solo a causa di un Manchester City fuori portata. I londinesi stanno comunque gettando le basi per un futuro luminoso, considerando anche l’età media dei propri giocatori. Da Martinelli a Saka, passando per Odegaard e Gabriel Jesus, finendo con Saliba. In questa lista non rientra Tierney che potrebbe finire sul mercato al pari di Xhaka e Folarin Balogun, per finanziare dei nuovi arrivi.

Sulla lista di Arteta ci sono due centrocampisti di grande valore, come Declan Rice dell’Aston Villa e Moises Caicedo del Brighton. Secondo il Daily Mail questi due nomi saranno la base del prossimo mercato estivo e andranno in porto solo dopo le uscite dei tre profili sopra menzionati. La Juve può ricoprire con Tierney il “buco” della fascia destra, con Cuadrado che andrà in scadenza e con De Sciglio da rimpiazzare. Il calciatore viene valutato 15 milioni di euro e a queste cifre può sbarcare a Torino.