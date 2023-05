Beffa Juventus, futuro in Premier: lascia l’Italia

Il tempo scorre e la Juventus non riesce a programmare la prossima stagione. Tutto dipenderà dal piazzamento in classifica, addio imminente

Il mese di maggio sarà decisivo in casa bianconera. La Juventus vorrebbe centrare la finale di Europa League per poi rientrare tra le prime quattro in classifica. La lotta in Champions è molto avvincente con tante squadre racchiuse in pochi punti: il club torinese dovrà aspettare anche quello che succederà in Tribunale per il caso plusvalenze e per la manovra stipendi.

Da Vlahovic a Chiesa: tanti top player bianconeri non stanno rendendo come un tempo anche a causa di numerosi infortuni. Così come Adrien Rabiot, vicino alla cessione nella passata estate, ma ora è ancora in bilico tra permanenza e addio alla Juventus. La dirigenza continuerà così a monitorare attentamente anche altre dinamiche di calciomercato per allestire una rosa più competitiva. La stagione dei bianconeri non è stata esaltante con una classifica movimentata anche a causa dei punti di penalizzazioni, prima inflitti e poi tolti. A fine maggio si conoscerà con certezza il destino della Juventus.

Juventus, Milinkovic-Savic verso l’addio alla Serie A

Il calciomercato della Juventus potrebbe regalare colpi di scena suggestivi tra acquisti e cessioni eccellenti. Novità importanti sarebbero già in arrivo per quanto riguarda il futuro del top player della Serie A, pronto subito a fare le valigie. La Premier League resta un suo sogno, ma il club bianconero l’ha seguito a lungo in passato.

Come svelato dal portale inglese “Chronicle Live”, il futuro del centrocampista serbo, Sergej Milinkovic-Savic, potrebbe essere proprio in Premier League con il forte interessamento del Newcastle United. La trattativa sembra già esistente con il top club inglese pronto a sborsare 40 milioni di euro, ma al momento non ci sarebbe l’offerta ufficiale. Nei prossimi giorni potrebbe esserci l’incontro con l’agente del giocatre, Mateja Kezman, per mettere a punto un suo eventuale trasferimento. La Juventus l’ha seguito a lungo per provare così a convincere il patron Lotito, che l’ha blindato a più riprese. Le sue qualità sono note a tutti e così in estate potrebbe arrivare definitivamente il suo addio per una nuova avventura da urlo. La Lazio non vorrebbe lasciarlo partire, ma sembra sia arrivato il momento di dirsi addio. Una lunga storia d’amore con tanti successi in maglia biancocelesti, ma Milinkovic-Savic vorrebbe imporsi a livello internazionale.