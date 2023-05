Conte torna in Serie A: ha scelto la panchina

Antonio Conte vuole tornare in Serie A. Il tecnico pugliese dopo la sfortunata avventura con il Tottenham è pronto a rimettersi in carreggiata: c’è un club che lo chiama

Antonio Conte sembra pronto a tornare in pista. La sua avventura al Tottenham è finita nel peggiore dei modi. La fiamma tra l’ex Juventus e gli Spurs non si è mai accesa e dopo una serie di botta e risposta il tecnico ha deciso di rescindere il contratto. Nonostante l’addio di Conte le sorti del Tottenham non si sono affatto risollevate. Qualche settimana fa è arrivata la sconfitta per 6-1 contro il Newcastle, un risultato che ha portato all’esonero di Stellini e ha sancito la parola fine sulla corsa al quarto posto. Conte è alla ricerca di un progetto che lo stimoli.

Si è parlato di un ritorno al Chelsea, ma i Blues sono orientati verso Pochettino. È previsto un incontro con l’argentino dopo il rifiuto di Nagelsmann. In Europa non sono molti i top club con la panchina scoperta. C’è il PSG che a fine anno saluterà Galtier. L’ipotesi francese lo stuzzica e avrebbe alle sue spalle una società in grado di accontentare tutte le sue scelte di mercato. Anche Zidane è in lizza. Da non escludere un ritorno in Serie A con una sua vecchia squadra che sta valutando un clamoroso ritorno.

Conte pronto a tornare in Serie A: lo vuole la sua ex squadra

Antonio Conte è uno degli allenatore più ricercati d’Europa nonostante la sua ultima avventura al Tottenham non sia andata come sperava. Adesso sogna il ritorno in Italia dove ci sono le sue ex squadre: la Juventus e l’Inter. Il tecnico livornese è blindato da un super ingaggio e la Juve aspetta inoltre le sorti giudiziarie. Discorso diverso per i nerazzurri che a fine anno potrebbero salutare Simone Inzaghi e per questo Conte è il candidato numero 1 per la panchina interista. Inzaghi è in bilico e paga la stagione altalenante della sua Inter. Male in campionato, ma ottima nelle coppe.

Ha raggiunto la finale del trofeo nazionale e ora si gioca il passaggio a quella della Champions League contro i ‘cugini del Milan. Maggio scriverà il destino dell’ex Lazio. Se non dovesse arrivare la qualificazione alla principale competizione europea verrà sollevato dall’incarico. Conte è già pronto e attende una chiamata. L’ennesima sfida della sua incredibile carriera. Vuole cancellare dalla mente l’avventura al Tottenham e ripartire da un posto che conosce molto bene. Nel 2021 vinse lo scudetto alla guida dei nerazzurri.