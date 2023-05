Marotta disperato: firma e plusvalenza saltata

Il diabolico disegno del dirigente nerazzurro rischia di essere rovinato dalla decisione del club inglese: addio plusvalenza

Quando una società mette a segno un colpo a parametro zero, si garantisce non uno, ben due vantaggi. Il primo è quello del risparmio sul costo del cartellino, che non deve essere corrisposto al club di appartenenza. Il secondo è che, qualora questo calciatore dovesse poi essere rivenduto dalla nuova società, si genererebbe automaticamente una plusvalenza. Che in taluni casi può arrivare a sfiorare addirittura i 50 milioni. Questo è quanto aveva, ed ha, ancora in mente Beppe Marotta, l’Ad dell’Inter. Il quale però non aveva fatto i conti con un colpo di scena. Che rischia di rovinare i suoi piani.

Pur essendo ormai tutti soddisfatti del suo rendimento – il portiere è stato decisivo soprattutto nelle ‘magiche’ notte europee della squadra – Andre Onana è uno dei big nerazzurri che potrebbe partire a fine stagione. Il motivo è presto detto. Arrivato a parametro zero nella scorsa estate, il camerunese può contare su una folta schiera di pretendenti in Premier League. A (quasi) parità di sacrificio tecnico – Barella e Bastoni sarebbero gli altri big che potrebbero dover essere dolorosamente ceduti – l’estremo difensore africano avrebbe il ‘vantaggio’ di rappresentare una miniera d’oro nel bilancio nerazzurro. Tutto ciò che dovesse essere speso per il suo cartellino potrebbe essere registrato come plusvalenza netta. Un bel vantaggio per il club di Viale della Liberazione, che avrebbe così più margine di manovra sul mercato. La tempesta perfetta ha però uno scomodo guastatore. Che si chiama David De Gea.

De Gea-United ancora insieme: Marotta mastica amaro

Il portiere ex Atletico Madrid, in scadenza di contratto, pareva certo dell’addio al glorioso club inglese. Altalenante nelle prestazioni, capace di miracoli quasi irreali alternate a topiche inspiegabili. Lo spagnolo a sorpresa avrebbe trovato l’accordo per il prolungamento del contratto coi Red Devils. Il tutto è confermato dal portale ‘Footballinsider247.com‘. Considerando che lo United era tra i club disposti ad aprire un’asta per il portiere nerazzurro – il Chelsea è l’altra grande pretendente -, la presumibile uscita di scena del club allenato da Ten Haag complica di molto i piani di Marotta.

Vero è che oltre ai Blues ci sono almeno un altro paio di club interessati al camerunese, ma non tutte le destinazioni sono gradite al portiere. Che stava sfogliando la margherita solo tra le due top compagini sopracitate. Col campo lasciato libero dai Red Devils, Todd Boehly sa di poter quasi ‘prendere per il collo’ l’Inter, non cedendo al gioco al rialzo che si sarebbe scatenato qualora il Manchester avesse rilanciato per il cartellino di Onana.