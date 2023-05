Con l’Inter è rottura totale: addio inevitabile a fine stagione

Vittoria importante dell’Inter in rimonta contro la Lazio: secondi 45 minuti da favola per i nerazzurri che iniziano a pensare al mercato.

Inter proiettata su più fronti: la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, la semifinale di Champions League contro il Milan e, soprattutto, il raggiungimento del quarto posto che vorrebbe dire qualificazione alla prossima edizione della competizione dalle grandi orecchie.

Simone Inzaghi lo sa e si gioca una importante fetta della sua permanenza in nerazzurro, con la conquista della Coppa Italia che potrebbe non bastare al tecnico piacentino per rimanere alla guida di un’Inter apparsa più in forma nelle ultime uscite dopo lo 0-3 del Castellani contro l’Empoli.

Nell’ultimo turno di campionato l’Inter ha battuto in rimonta la Lazio, ottenendo tre punti fondamentali. Lautaro e Gosens hanno trascinato il club nerazzurro al terzo posto, a pari merito con Milan e Roma. Non solo campionato perchè si continua a lavorare anche sul calciomercato.

Calciomercato Inter, futuro in bilico per un centrocampista

Le strade di Gagliardini e dell’Inter quasi sicuramente si separeranno durante il calciomercato estivo, con il club nerazzurro intenzionato a non rinnovare il contratto del centrocampista in scadenza a giugno con l’ex Atalanta ormai ai margini del progetto Inter.

Da parte della dirigenza dell’Inter è pronto il via libera a questa operazione con il diretto interessato che dovrà trovarsi una sistemazione. Durante il calciomercato invernale sia il Siviglia con Monchi che il Nottingham Forest hanno tentato l’assato per arrivare a Gagliardini dell’Inter. Lo stesso centrocampista ha rifiutato queste ipotesi per provare a giocarsi le sue chance in nerazzurro nonostante lo scarso minutaggio in stagione.

L’eventuale acquisto di Gagliardini (a parametro zero) rappresenterebbe una grande occasione per giugno, con il centrocampista chiamato comunque a prendere una decisione importante: se lasciare o meno l’Italia. Riflessioni in corso: le prossime settimane in questo senso saranno decisive per prendere una decisione molto importante. Sicuramente il fatto di poter lottare per qualcosa di importante (le coppe europee) consente a Gagliardini di facilitare una scelta rispetto a chi lotterà soltanto per il campionato. Anche se… la parola finale spetterà al diretto interessato.

L’Inter perderà Gagliardini, il quale vuole giocare con maggiore continuità visto che è chiuso da Brozovic, Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan e, alle volte parte dietro rispetto ad Asllani. Partendo proprio dalla Serie A, in club come Fiorentina e Monza potrebbero essere delle ipotesi, così come magari all’estero vagliando una avventura in Premier League o in Spagna visti i recenti interessamenti nel calciomercato invernale.