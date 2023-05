Ilary Blasi colta di sorpresa: c’è un nuovo addio

Ilary Blasi è stata colta di sorpresa: la conduttrice de L’Isola dei Famosi non se l’aspettava, è pronto un nuovo addio

Ilary Blasi è tornata in televisione, nel ruolo di conduttrice. Era da diversi mesi che non la si vedeva nel piccolo schermo, evidentemente impegnata anche a trovare una quadra nella sua vita privata. Quasi un anno fa – era lo scorso luglio – infatti, il divorzio da Francesco Totti dopo 20 anni di matrimonio, un vero e proprio terremoto per i fan della coppia.

I viaggi in solitaria ma anche e soprattutto le frecciate a mezzo stampa tra lei e l’ormai ex marito, tra accuse e polemiche vibranti. Ed ora i due sono impegnati anche nella causa per il divorzio, per una scelta non consensuale viste le polemiche ed i disaccordi su diverse cose.

Nel frattempo la Blasi ha ritrovato l’armonia e la felicità accanto a Bastian, il nuovo fidanzato con cui fa coppia ormai da diverse settimane. I due sembrano davvero felici insieme, come testimoniano le numerose copertine dei settimanali rosa. Ed anche in tv Ilary è tornata alla guida de “L’Isola dei Famosi”, il reality che è ormai il suo giardino di casa.

Ilary Blasi, lite con Enrico Papi: ecco cos’è successo

Anche nel reality show, però, non tutto sembra andare per il verso giusto, a conferma di come il momento non sia certo brillantissimo. Stavolta la causa del contendere è l’esuberanza di Enrico Papi, uno degli opinionisti di questa edizione. Stando a quanto afferma “The Pipol Gossip”, infatti, il gesto di Papi di strappare la busta contenente il nome dell’eliminato dalle mani della bella Ilary non è proprio piaciuto. Nè alla conduttrice, tantomeno ai vertici di Mediaset, considerato come sia solenne il modus operandi nel enunciare l’eliminato in ogni puntata.

Questo gesto, come detto, non è affatto piaciuto ed in molti sono convinti come in studio addirittura si siano scaldati oltremodo gli animi. Da qui la voce sempre più incontrollata di una sorta di addio imposto ad Enrico Papi dalla trasmissione, già a partire dalla prossima puntata in programma lunedì prossimo. Riunioni in tal senso sono in corso, con Ilary Blasi che non ha proferito parola in tal senso. Silenzio social sulla vicenda, segnale inequivocabile di come vi sia un malessere di base per l’ex “Pupona”. Diverso, invece, l’atteggiamento di Enrico Papi, che su Twitter ha postato un messaggio decisamente criptico. “Tutti i grandi pensieri sono concepiti mentre si cammina“. Davvero difficile da interpretare cosa intenda il conduttore di Scherzi a parte.