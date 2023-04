Juventus, c’è Zidane dopo Allegri: svelate le cifre

L’eliminazione in Coppa Italia per opera dell’Inter sembra aver rotto qualcosa in casa Juventus. La posizione di Massimiliano Allegri infatti non sembra delle più sicure al momento.

La coppa nazionale rappresentava un obiettivo per i bianconeri ed essere usciti dal doppio confronto con i nerazzurri fornendo una prestazione insufficiente, ha indispettito la dirigenza della Juventus.

Ora l’obiettivo dei bianconeri (salvo nuove penalizzazioni) è quello di mantenere una posizione in classifica tra le prime quattro per cercare di guadagnare la qualificazione alla prossima Champions League. Contestualmente sarà fondamentale vincere l’Europa League per riportare in casa bianconera un trofeo continentale che manca da diversi anni.

Una volta terminata la stagione si tireranno le somme e si valuterà la posizione di Massimiliano Allegri con il tecnico che potrebbe essere sostituito al termine del campionato in corso. L’addio di Massimiliano Allegri alla Juventus non è quindi da escludere anche se al momento stando alle quote Snai la sua conferma appare l’opzione più probabile. Nel frattempo però scendono le quote dei possibili sostituti.

Esonero Allegri, ci sono le quote per il prossimo allenatore dei bianconeri

L’arrivo di Zinedine Zidane sulla panchina della Juventus al momento è quotato a 5,50 mentre il ritorno di Antonio Conte alla guida dei bianconeri è quotato 6,50. Seguono poi le possibilità riguardanti un arrivo di Roberto De Zerbi (pagato 10 volte la posta) ed un inaspettato ritorno di Andrea Pirlo, a 15. Difficile, ma non impossibile invece, una promozione di Paolo Montero dalla Primavera alla prima squadra, con una quota fissata a 20. Una situazione che si fa quindi sempre più ingarbugliata in casa Juventus con il finale di stagione che sarà decisivo per capire chi sarà alla guida della squadra in vista del prossimo campionato.

I risultati che la squadra riuscirà a conseguire in questo finale saranno fondamentali per il futuro di Massimiliano Allegri alla guida della squadra a prescindere dalle decisioni della giustizia sportiva. Nel caso in cui la squadra dovesse essere estromessa dalle competizioni europee, non è infatti da escludere che la Juve decida di puntare su un nuovo ciclo rifondando completamente. Ne risentirà molto anche il calciomercato a livello di rosa con la Juventus che in questo momento sta facendo delle valutazioni sui giocatori a disposizione. La posizione di Rabiot e Di Maria al momento è in stand-by con i due che, prima di parlare di rinnovo con i bianconeri attendono di capire quale sarà la competizione europea alla quale la Juve parteciperà nella prossima stagione.