Fa ancora strage di cuori Sabrina Salerno. La prorompente cantante e showgirl genovese riscuote un enorme successo soprattutto sui social

Per lei sembra valere il principio secondo cui il buon vino migliora con l’avanzare degli anni. E a giudicare dalla splendida forma fisica raggiunta a 55 anni, sembra impossibile sostenere il contrario. Sabrina Salerno è un’icona sexy che ha abbracciato almeno due generazioni e che continua a riscuotere uno straordinario successo popolare dopo oltre trent’anni di attività. Nata a Genova nella primavera del 1968, fu scoperta e lanciata nel mondo dello spettacolo ancora giovanissima dal re dei talent scout, il dj e manager Claudio Cecchetto.

Il primo brano che ne decretò il successo sia in campo nazionale che internazionale sul finire degli anni ottanta, il celebre ‘Boys‘, la rese popolarissima, probabilmente anche per merito del suo fisico a dir poco straripante. Dalla canzone e la musica, che restano ancora oggi le sue grandi passioni, la Salerno ha poi fatto un’incursione nel mondo del cinema e in generale della recitazione. Ha lavorato con registi di primo piano insieme ad alcuni degli attori più amati della nuova commedia italiana.

Nel 1991 fece scalpore la sua performance al Festival di Sanremo con il brano ‘Siamo donne’, cantato in coppia con Joe Squillo. Con il passare degli anni il grande successo delle sue prime apparizioni in tv è gradualmente scemato. Non ha invece perso smalto la sua bellezza tipicamente mediterranea. In molti le continuano a chiedere come faccia a mantenersi così attraente e sensuale.

Il costume non la contiene: Sabrina Salerno è bollente. I fan sono senza parole

La risposta non ammette repliche: “E’ frutto del giusto mix tra attività fisica e alimentazione corretta. Diversamente da molte altre, non ho rifatto nulla, il mio corpo è tutto naturale“. Ed è un fisico che diciannove anni fa ha anche affrontato una gravidanza: Sabrina Salerno ha infatti un figlio avuto dal compagno e marito, l’imprenditore del settore tessile Enrico Monti conosciuto quasi 30 anni fa.

Negli ultimi anni la popolarità della cantante genovese ha conosciuto un’altra clamorosa impennata grazie ai social. Il suo profilo Instagram, in cui posta spesso scatti a dir poco bollenti, è preso d’assalto da poco meno di un milione e mezzo di followers che restano in estasi di fronte a foto che la ritraggono in bikini o con indosso capi d’abbigliamento che ne mettono in risalto la sua straripante bellezza. Pochi giorni fa Sabrina Salerno ha festeggiato i suoi primi 55 anni, portati davvero alla grande.