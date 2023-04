Juve, che sgarbo: firma imminente col Real Madrid

Continuano le voci di calciomercato riguardanti la Juventus, che potrebbe ricostruire a partire dalla prossima stagione dopo le difficoltà

La Juventus di Massimiliano Allegri ha le idee chiare per questo intenso finale di stagione. Dopo la sconfitta in Coppa Italia sono la qualificazione Champions e l’Europa League gli obiettivi principali che il tecnico livornese può raccogliere.

Dopo la sospensione della penalizzazione di quindici punti il club bianconero ha inanellato una serie clamorosa di sconfitte, completata con eliminazione di Coppa Italia. La lotta per lo Scudetto è ormai chiusa a favore del Napoli di Luciano Spalletti. La priorità della società torinese è entrare nelle prime quattro e completare bene la stagione in corso.

Una penalizzazione sospesa e quindi da qui a fine stagione possono cambiare tante cose. Il board dirigenziale bianconero, inoltre, è in attesa di capire cosa farà la UEFA, visto che si parla di una possibile estromissione dalle prossime competizioni europee. Questo è un passaggio fondamentale anche legato al calciomercato della Juventus e senza Europa potrebbe cambiare davvero tutto.

Juventus, in Spagna sicuri: Zidane al Real Madrid

Il tecnico francese Zinedine Zidane è stato accostato nelle ultime ore alla panchina bianconera e l’ipotesi è più che suggestiva per i tifosi. Zidane che è pronto a tornare in carreggiata e Juve e Real Madrid sono le squadre più interessate al suo futuro. Questa situazione andrà vagliata tra qualche mese, ovviamente, quando si capirà anche la decisione del tecnico italiano Carlo Ancelotti. L’attuale tecnico dei Blancos è indeciso se continuare o intraprendere una nuova avventura, magari come quella sulla panchina della Nazionale brasiliana. Zidane diventerebbe la prima opzione del Real e sono diversi i media a dare Zinedine in pole per la panchina del club spagnolo.

Un ruolo importante nelle scelte di mercato e della panchina della Juventus verrà deciso dalla UEFA e qualora si optasse per l’estromissione della Champions l’ipotesi Zidane andrebbe a scemare. Saranno settimane intense quelle riguardanti il futuro della società bianconera. Il francese, in quella situazione, sarebbe ancor di più indirizzato ad altri lidi in vista della prossima stagione e del suo ritorno su una panchina dopo un po’ di tempo dall’addio alle merengues. Occhio anche al Chelsea, in cerca di un nuovo tecnico e con un portafoglio molto ricco per provare un mercato ancora di più da protagonista. La Juve e i suoi tifosi attendono, ma la situazione è tutt’altro che semplice. Si attende con ansia e i tifosi attendono trepidanti di conoscere il futuro della loro squadra del cuore.