Tuta completamente trasparente, Cecilia Rodriguez è piccante

Ancora una volta cecilia Rodriguez riesce a rubare la scena anche alla sorella: con questa tuta trasparente fa impazzire i suoi fan

Non è facile reggere la pressione così come non è facile reggere i paragoni che sono costanti. Perché quando porti quel cognome è normale, ma Cecilia Rodriguez ormai ha le ‘spalle larghe‘ e sa passare sopra a tutto.

Lo ha dimostrato poco tempo fa quando ha deciso di rinviare al prossimo anno le nozze con Ignazio Moser. Dopo la bufera di inizio febbraio, quando la coppia aveva di nuovo vissuto un momento di crisi, i progetti sono confermati. C’era un problema di fondo legato alla data, perché da agosto a ottobre tutta la famiglia Moser è impegnata nella vendemmia. L’azienda vinicola in Trentino, attività che l’ex campione di ciclismo non ha mai abbandonato e viene prima di tutto, è ormai una certezza anche nella vita di Ignazio e così la coppia ha dovuto rimandare.

In realtà era già tutto fissato per la seconda metà di ottobre, ma come ha spiegato la stessa Cecilia, tra gli invitati lei vuole che ci sia assolutamente sua zia. In quel periodo non avrebbe potuto e quindi non si potrà fare nulla e hanno decido di lasciare perdere, ma il progetto resta in piedi. Così come quello di un figlio che lei avrebbe voluto prima di compiere 30 anni, mentre da poco ne ha festeggiati 33.

Cecilia Rodriguez è piccante, vestita così nessuno le resiste: spettacolo assoluto

Progetti di vita che si innestano con quelli del suo lavoro. Non a caso nelle ultime settimane si è concessa un paio di viaggi di vacanza che sono stati anche di lavoro, perché per lei il mondo della moda viene prima di tutto. Così prima è stata al ‘Coachella’ in California, il festival primaverile che ormai è diventato un must anche per gli europei. Poi nei giorni scorsi è volata a Madrid e ha fatto impazzire anche i fan spagnoli.

L’occasione era quella del Premios Platino, appuntamento dedicato ai riconoscimenti per prodotti televisivi e cinematografici. Anche lei ha sfilato sul red carpet e ha conquistato tutti con un look elegante ma anche molto aggressivo. Vestito da 10 mila euro, spacco vertiginoso e fisico tonicissimo e così anche da quelle parti hanno capito che cosa si perdono.

Ma non è ancora finita, perché nelle ultime ore ha deciso di regalare un’altra perla a tutti. Ha indossato una tuta nera aderentissima, tipo quelle di Eva Kant giusto per capirci. In realtà si tratta di un pigiama pantalone utilizzabile per fare ginnastica e tenersi in forma. Un modello non suo ma delle linea di Diego Dalla Palma al quale lei ha prestato il fisico ed è stata subito standing ovation.