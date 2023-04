Bonucci fatto fuori: la Juve ha deciso

Leonardo Bonucci lascerà la Juve, uno degli ultimi leader bianconeri vincenti saluterà il club dopo una stagione non troppo esaltante.

Il centrale è retrocesso nelle gerarchie di Max Allegri, la dirigenza non sembra ritenerlo indispensabile. L’addio del difensore italiano dividerà i tifosi in due fazioni, l’esperienza nello spogliatoio di Bonucci è ritenuta ancora utilissima da buona parte dei sostenitori juventini.

L’addio di Bonucci si fa sempre più vicino. È ai titoli di coda l’avventura a Torino del capitano bianconero, la sua partenza rende ancora più malinconica e triste la stagione della Juventus. Non è stata una grande annata per tutti, i problemi in campo sono stati evidenti, per non parlare dei casi con la giustizia sportiva ancora in corso.

In tutto questo caos, la difesa bianconera è ripartita da nuovi interpreti, mettendo sempre più da parte Leonardo Bonucci, una ventina le partite stagionali sin qui giocate. In campo la leadership è stata ormai assunta da Danilo, il centrale italiano dopo l’infortunio dell’autunno scorso non ha più ripreso il comando al centro della difesa e l’addio sembra essere ormai la soluzione più vicina per tutte le parti in causa.

Juve addio Bonucci, dove giocherà

La storia recente dei bianconeri si lega al regista difensivo, protagonista in otto dei nove scudetti consecutivi dello scorso decennio. Bonucci andò via nell’estate del 2017, facendo molto discutere il suo passaggio al Milan, salvo poi tornare nella stagione successiva, scambiato dai bianconeri per Mattia Caldara. Un’operazione discussa ancora oggi, che riportò Bonucci al centro della BBC, con Buffon, Barzagli e Chiellini. Finiti quei tempi, la realtà è ben diversa, Bremer e Gatti sono diventati punti di riferimenti e anche Alex Sandro da centrale adattato ha avuto più occasioni in campo.

Bonucci potrebbe lasciare la Juve e andare negli Usa, dove già gioca l’amico Giorgio Chiellini. Non sarebbe totalmente un’eresia questa idea per i Los Angeles, ricomporre la coppia di centrali vincenti ad Euro2020 può affascinare gli americani. Un’operazione nostalgia sostenibile, ma il centrale bianconero vorrebbe comunque rimanere a Torino sino al 2024, ovvero alla scadenza del suo contratto.

Tutto ciò potrebbe essere anche un bel problema per la nuova dirigenza, il contratto di Bonucci è uno dei più pesanti con 6,5 mln netti di ingaggio. Non è facile cedere il difensore, per età e stipendio non è il profilo ideale da proporre nel calciomercato. Da ciò, potrebbe maturare anche un’altra ipotesi, ovvero quella di proporre una rescissione del contratto prossimamente con buonuscita.