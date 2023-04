Stefano Tacconi, l’ultimo aggiornamento fa piangere tutti: come sta

L’ultimo aggiornamento sulle condizioni di salute di Stefano Tacconi emoziona tutti: ecco come sta l’ex calciatore.

Colpito da un’emorragia cerebrale nel 2022, Stefano Tacconi ha iniziato subito il suo difficile percorso riabilitativo, ma da un anno a questa parte di passi avanti ne sono stati fatti tanti. L’ex calciatore della Juve ha vissuto un momento davvero difficile, con tutta la sua famiglia, e sta lavorando da mesi duramente.

Inizialmente si temeva il peggio per l’ex giocatore di Avellino, Genoa e Juventus, ma questi ha dimostrato grande forza reagendo alla grande giorno dopo giorno e le sue condizioni di salute sono migliorate. Ricoverato a lungo presso l’ospedale di Alessandria. Tacconi ha sorpreso tutti i medici con i suoi miglioramenti ed è potuto finalmente rientrare a casa.

Il figlio di Tacconi, Andrea, ha documentato in questi mesi il percorso riabilitativo del padre. Nelle ultime ore il ragazzo ha dato un nuovo aggiornamento sulle condizioni di salute del padre, facendo piangere e commuovere davvero tutti.

Stefano Tacconi mostra la sua forza: l’ultimo aggiornamento è commovente

Ad un anno dall’emorragia cerebrale che preoccupò tantissimo i tifosi di tutta Italia, Stefano Tacconi continua a mostrare tutta la sua grande forza come documentato dal figlio Andrea. L’ex giocatore della Juventus ha dovuto affrontare un percorso riabilitativo molto difficile, ma quest’ultimo ha dato i suoi frutti ed alla fine lo scorso 22 marzo Tacconi è riuscito a lasciare l’ospedale di Alessandria dov’era ricoverato per tornare a casa. Il figlio Andrea ha pubblicato un nuovo aggiornamento sulle condizioni di salute del padre ed è un ‘update‘ che non può non commuovere. Il ragazzo, infatti, ha pubblicato una foto via social che lo ritrae mentre sorregge il padre che è finalmente in piedi, scrivendo “un passo alla volta”.

Andrea non si è limitato a questo, scrivendo pure come sia passato esattamente un anno da quel terribile malore che rischiò di portare via suo padre, ma che è stato anche un anno di speranza. Il figlio di Tacconi ha riconosciuto come la strada sia ancora lunga e tortuosa, ma allo stesso tempo sa che il padre continuerà a combattere e che può vincere questa battaglia poiché “i campioni vincono sempre”. Un rapporto incredibile e il ragazzo ha sottolineato come la famiglia faccia la forza.

Rivedere in piedi Tacconi ad un anno dal malore, però, non può che far sperare in positivo per il futuro ed i terribili momenti vissuti nel 2022 sembrano già lontani. L’ex giocatore continuerà la sua riabilitazione nella sua residenza in Lombardia. D’altronde la famiglia spera di poter tornare presto a vivere una vita serena.