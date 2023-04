L’ex Juve è pronto: torna in bianconero il beniamino dei tifosi

Un ritorno tanto gradito alla Juventus, durante la prossima sessione estiva di calciomercato: ecco di chi si tratta

Mancano ancora sei giornate alla chiusura della Serie A ed in casa Juventus si proverà a concludere il campionato nel miglior modo possibile. Rientrando, questo la speranza della società bianconera, tra le prime quattro. Qualificarsi alla prossima fase a gironi della Champions League 2023/24 sarà infatti essenziale per tornare a competere ad alti livelli. All’orizzonte, poi, il doppio incontro col Siviglia che non lascerà spazio a dubbi: in caso di esito positivo, la ‘Vecchia Signora’ si giocherà la finale di Europa League contro una tra Roma e Bayer Leverkusen.

Dal campo a quella che sarà certamente una sessione di calciomercato davvero avvincente il passo è breve: ed i cambiamenti che saranno attuati in casa Juventus rischiano di essere davvero ingombranti. Uno su tutti, la scelta del prossimo allenatore.

Perchè il futuro di Massimiliano Allegri rimane fortemente in bilico. Nonostante la firma fino al 30 giugno 2025, il tecnico toscano non sembra aver convinto ne la tifoseria ne la dirigenza. La dura reazione del allenatore all’eliminazione dalla Coppa Italia contro l’Inter, poi, non ha fatto certamente piacere al tifo juventino. Ed è per questo motivo che la società piemontese non esclude la possibilità di affidarsi ad una nuova guida tecnica per la stagione che, ben presto, verrà.

Addio Allegri: il grande ex fa impazzire i tifosi

La Juventus, come già accaduto in passato, potrebbe decidere di cambiare allenatore dopo due anni di guida di Allegri. Tutto è ancora da decidere e molto dipenderà da come si chiuderà l’annata bianconera. Ma le voci che giungono dalla Francia parlano di un profilo ben definito per la possibile sostituzione del ‘Conte Max’.

A riportare l’indiscrezione è ‘L’Equipe’ che sottolinea come il nome di Igor Tudor sia decisamente concreto, in caso di addio di Allegri alla ‘Vecchia Signora’. Ex difensore che ha giocato a Torino dal 1998 al 2005 e nel 2005/06, il croato è adesso allenatore dell’Olympique Marsiglia con cui è sotto contratto fino all’estate 2024. Tudor in Ligue 1 sta mostrando grandi cose, con la squadra francese seconda in classifica e dietro solo al PSG.

L’allenatore croato ha già allenato la Juventus, ma soltanto come vice di Andrea Pirlo nel 2020/21. Tudor era e rimane un profilo molto amato dalla tifoseria che lo accoglierebbe a braccia aperte durante la prossima estate. Dipenderà tutto da Allegri e dalla decisione del club bianconero sul toscano il cui destino, visti anche gli altri due anni di contratto ed uno stipendio davvero ingombrante, non è stato ancora definito.