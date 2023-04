Chiesa in cambio di Messi: la bomba è appena esplosa

Ci stiamo avvicinando all’estate e con questo arrivano, ovviamente, anche le prime indiscrezioni di calciomercato dal mondo

Il mondo del calciomercato ci ha sempre regalato tante sorprese nel corso degli anni, con trasferimenti che nessuno si sarebbe mai aspettati. La Serie A ha visto fuoriclasse entrare ed uscire nel corso degli anni e tanti campioni hanno recentemente cambiato maglia.

Nelle ultime ore circola con insistenza la voce che vorrebbe il ritorno di Lionel Messi a Barcellona, un binomio che ha fatto la storia di questo sport. L’attaccante del Paris Saint-Germain, che, in questa stagione si è consacrato con la maglia della sua Nazionale, vincendo il Mondiale in Qatar, sta cercando una nuova soluzione per la carriera. L’esperienza in terra francese non ha funzionato e Messi valuta strade alternative. Il Psg ha un attacco atomico con la ‘Pulce’, Mbappe e Neymar, ma i tre difficilmente hanno mostrato tutto il proprio valore. Intanto il Psg si guarda intorno.

Juventus, arriva una minaccia per Chiesa?

La Juventus, in queste ore, come riporta il sito spagnolo Fichajes è scossa da un interessamento di calciomercato per un suo gioiello. Il Psg ha messo nel mirino Federico Chiesa per sostituire Lionel Messi, qualora l’argentino decidesse davvero di lasciare la Capitale francese per fare ritorno a Barcellona. Le sentenze extracalcistiche preoccupano i tifosi e non solo e la società potrebbe perdere alcuni pilastri. Tra questi c’è Chiesa, appetito da diversi club europei. Il giocatore è reduce da un gravissimo infortunio e sta lavorando per tornare nella migliore condizione possibile.

Federico Chiesa, però, non è l’unico uomo opzionato dal Paris Saint-Germain per andare a rimpiazzare un’eventuale partenza di Lionel Messi. Sul taccuino del direttore sportivo dei parigini ci sarebbe anche una vecchia conoscenza delle indiscrezioni di calciomercato italiane, il marocchino Hakim Ziyech, e uno dei punti di forza assoluti del Bayer Leverkusen, come Moussa Diaby. I due giocatori sono molto interessanti, in particolare il secondo, e potrebbero dare del filo da torciere all’ex Fiorentina in un’eventuale corsa alla maglia della squadra francese. Se andiamo ad analizzare la situazione del Chelsea possiamo vedere come a stagione, ormai, finita per i Blues i vari giocatori possono già guardarsi attorno per il futuro. Per Moussa Diaby, invece, la situazione è diversa perché il Bayer è in lotta per l’Europa in campionato e, poi, in semifinale di Europa League dove affronterà la Roma di José Mourinho.