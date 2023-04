DAZN gratis sul cellulare: cosa cambierà dal prossimo anno

Novità importanti per DAZN in vista del prossimo anno, la nota piattaforma sarà infatti fruibile gratis sul cellulare, andiamo a vedere cosa cambierà in futuro a tal proposito…

Il campionato italiano ha avuto una trasformazione letteralmente radicale nel corso degli ultimi anni, un cambiamento importante in tema di esposizione riguardo i diritti televisivi. Ciò è avvenuto soprattutto grazie alla nascita di DAZN, piattaforma in continuo fase di sviluppo nel nostro paese.

Era il 2018, e solo qualche mese dopo fu la prima piattaforma in streaming a trasmettere la Serie A, seppur disponendo di tre partite per ogni turno di campionato. Tante critiche all’inizio, soprattutto a livello di segnale e ancora oggi spesso questo canale è avvolto nelle critiche. Nonostante ciò DAZN ha rivoluzionato il mercato e dopo anni è cambiato tutto.

DAZN è diventato negli ultimi dodici mesi la piattaforma principale riguardante i diritti della Serie A, trasmette tutti i match del nostro campionato. Cambiamento importante anche per Sky costretta a trasmettere solo tre match ogni giornata. L’evoluzione di DAZN è evidente ma allo stesso tempo sono ancora oggi tante le polemiche a causa dei disservizi durante le partite. Spesso diversi utenti lamentano problemi, collegati anche ai problemi di linea Internet di cui dispone questo paese.

Tutto gratis: regalo previsto per tutti gli abbonati

Uno dei problemi riscontrati nel tempo di DAZN riguarda il ritardo rispetto alla diretta della partita vera e propria, una situazione che crea ogni volta situazioni diverse tra i vari clienti. Da questo punto di vista non è stato raro verificare come tra gli stessi vicini di casa si esultasse con secondi di differenza l’uno dall’altro. Una situazione al limite dell’assurdo e che scatena ogni settimana tantissime polemiche.

In tal senso, si sta adoperando un sistema attraverso il quale tale disparità non possa più avvenire, dal Noc al player Mercury, l’azienda inglese sta cercando di perfezionare il sistema, con l’obiettivo di ridurre al minimo il buffering e le immagini sgranate.

Intervistato al Corriere della Sera, Sandeep Tiku, vale a dire il responsabile tecnico di Dazn, ha spiegato la situazione: “Agli inizi è stato molto complicato, ma poi le cose sono migliorate in modo continuo, nonostante il servizio streaming sia più complesso rispetto a quello digitale e satellitare“.

A destare particolare attenzione è però la possibilità di poter usufruire di una versione freemium, nella quale potranno essere scaricati in modo gratuito per ogni cliente gli eventi sportivi richiesti tramite cellulare. Si sta studiando anche il modo di far accedere gli utenti a quiz e giochi da un punto di vista interattivo. Nuove mosse in arrivo da parte di DAZN, tali novità sono previsti a breve e potrebbero riguardare già la prossima stagione, in attesa arrivino a breve conferme da parte della stessa piattaforma londinese.