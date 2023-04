Polemica Di Maria, assenza forzata

Angel Di Maria salterà ancora una sfida di Serie A: che polemica per il campione argentino, la verità sulla sua assenza

Non finiscono i problemi in casa bianconera: nelle ultime ore tiene banco l’infortunio di Angel Di Maria, che non prenderà parte alla delicata sfida contro il Bologna. Una gara delicata che arriva dopo tre sconfitte consecutive collezionate in Serie A: la Juventus dovrà così dimostrare di voltare pagina definitivamente anche in vista di una possibile penalizzazione in classifica.

Il futuro di Di Maria resta in bilico: il suo desiderio sarebbe anche quello di chiudere la carriera in Argentina chiudendo un cerchio per vestire la maglia del Rosario Central. Dopo l’addio a zero al PSG, il talentuoso giocatore argentino ha optato per il progetto bianconero che finora non è stato entusiasmante anche per vicende extra-calcistiche.

Idee suggestive in vista del futuro per cercare così di blindarlo definitivamente: nelle ultime ore la sua assenza ha fatto storcere il naso a tutto l’ambiente bianconero. Il suo apporto in questa stagione è stato più che decisivo, ma la sua mancata convocazione è stata accolta in maniera negativa. Nessuno si aspettava a sorpresa questa notizia, ma cos’è successo nel dettaglio?

Di Maria, la verità sulla sua assenza: ecco perché saltare il Bologna?

Arrivato a Torino, Di Maria ha sfornato gol e assist da vero campione. Nonostante un ottimo rendimento, il campione argentino ha saltato numerose sfide: ora non prenderà parte alla delicata sfida contro il Bologna.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, dietro la sua mancata convocazione ci sarebbe un motivo ben specifico. L’argentino, dopo un colpo alla caviglia, non ha stretto i denti quando ha capito che non sarebbe stato titolare. Si è chiamato fuori dalla delicata sfida di campionato: l’indiscrezione di Tuttosport fa ben capire il momento storico che sta vivendo lo spogliatoio della Juventus.

Una situazione da monitorare attentamente con numerose polemiche uscite a galla anche dopo la sconfitta in Coppa Italia contro l’Inter. Il fastidio alla caviglia è reale dopo la botta subita nella rifinitura, ma il campione argentino non è stato convocato da Massimiliano Allegri. Alta pressione in casa bianconera con l’obiettivo di centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Una situazione surreale per la Juventus che ha raccolto tanti successi negli ultimi dieci anni: ora la storia è cambiata definitivamente.