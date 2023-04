Addio Inter, va al Bayern Monaco: salta il clamoroso ritorno

L’Inter perde una grande occasione di mercato: salta un ritorno clamoroso, colpa dell’inserimento del Bayern di Tuchel, che vuole nuovamente allenare il suo pupillo.

L’Inter di Simone Inzaghi lavora per un finale di stagione molto caldo. Il club nerazzurro, tra campionato e coppe, dovrà giocare tantissimo fino a fine mese e senza alcuna interruzione. L’Inter, nonostante ciò lavora al futuro senza sosta e cerca di rinforzare la squadra sul calciomercato. L’ultima notizia non farà però felice i tifosi nerazzurri, con la società che vede ormai sfumare un’occasione di mercato importante. La causa è il Bayern Monaco di Tuchel, pronto a intervenire per rinforzare la squadra e accontentare Tuchel.

Ci aveva sperato, l’Inter. In un momento di congiuntura economica non favorevole, Marotta e i dirigenti meneghini sanno bene che ogni occasione di mercato va sfruttata, e proprio per questo motivo erano pronti ad accogliere a braccia aperte un ex nerazzurro, in uscita dal suo attuale club e con contratto in scadenza nel 2024.

Quando tutto sembrava fatto, e l’unica concorrenza in grado di poter impensierire Marotta e soci sembrava essere quella dei cugini del Milan, è arrivata però la notizia che ha gelato il sangue di tutti i tifosi. Il Bayern Monaco di Tuchel, desideroso di riabbracciare un suo vecchio pupillo e di portarlo in Baviera per dare il via al suo nuovo corso.

Kovacic, niente Inter: Tuchel decisivo

Il campione in questione è Mateo Kovacic, stella croata del Chelsea, tra i tanti calciatori in uscita dai Blues. Considerando la sua età ancora relativamente giovane (28 anni), e un contratto in scadenza nel 2024, il centrocampista era diventato un possibile affarone per tutte le italiane, grazie a un prezzo decisamente ridotto rispetto alle sue effettive qualità. L’inserimento del Bayern ha però reso l’operazione sostanzialmente impossibile, per motivi tecnici, sicuramente, ma anche per uno strapotere economico che nessuna squadra della nostra Serie A può nemmeno avvicinare.

Secondo quanto riferito da Sport1 Thomas Tuchel, che lo ha allenato fino a pochi mesi fa, vorrebbe infatti portare Kovacic in Baviera per renderlo uno dei perni del suo nuovo corso al Bayern Monaco. E di certo per l’Inter, come per ogni altra italiana, la concorrenza dei tedeschi è difficilmente battibile.

Il club bavarese può infatti assicurare a Kovacic un contratto più convincente, oltre a un ruolo di primissimo piano nella formazione di una delle squadre più ambiziose, forti e blasonate d’Europa. Senza considerare che, in caso di asta, potrebbe tentare il Chelsea con un’offerta difficilmente pareggiabile dall’Inter. Insomma, l’unica possibilità per i nerazzurri di riuscire a battere la concorrenza del Bayern è riposta nella volontà del calciatore, che potrebbe anche essere tentato dalla prospettiva di un ritorno a Milano. Ma si tratta, obiettivamente, di una possibilità che potremmo definire, in questo momento, remota.